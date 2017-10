Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: mondo scuola, il nodo della chiamata diretta (ultime notizie)

Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

Sempre nel mondo scuola, si agitano le istanze in attesa del rinnovo per i contratti statali dei dipendenti pubblici, in cui ovviamente rientrano anche gli ingenti numeri di affiliati Miur (tra docenti, personale Ata e addetti nei vari istituti). Nel recente convegno organizzato da Snals-Confsal è stato fatto presente al Governo, presente con il sottosegretario Miur De Filippi, come la chiamata diretta dei docenti va oltremodo rivisitata. «Grazie ai nostri pressanti interventi è stata in parte modificata. Questa chiamata era illegittimamente demandata alla discrezionalità del dirigente scolastico. Al contrario, vanno definiti criteri per chiamare i docenti, criteri che devono essere oggetto di delibera motivata degli organi collegiali ed esaminati, per quanto di competenza, da un tavolo sindacale», spiega il segretario Snals Elira Serafini. Secondo la sigla sindacale, vi può essere nei prossimi anni una partecipazione oggettiva e soprattutto trasparente, nell’interesse delle istituzioni scolastiche e della società. In poche parole, «i dirigenti scolastici devono sapere cosa si richiede loro e quali sono le loro responsabilità», conclude la Serafini.

CONTRATTI STATALI, I PROBLEMI SUL RINNOVO E I DUBBI DI ARAN

Sentire queste parole dall’Aran, ovvero dall’agenzia che rappresenta il governo al tavolo delle trattative per il rinnovo dei contratti statali, non darà grandi buone notizie a tutti i dipendenti statali che da anni attendono l’aumento del proprio stipendio: «per quanto riguarda il rinnovo, il bicchiere è mezzo vuoto», spiega il presidente Sergio Gasparrini al convegno dello Snals-Confsal. Secondo l’Aran ci sono tre disallineamenti tra sindacati e governo: «Il primo riguarda la richiesta delle sigle di destinare l’aumento degli 85 euro interamente alla retribuzione fissa, quella tabellare. Il governo, invece, ha dato l’indicazione di di destinare una quota anche alla produttività», spiega Gasparrini al Messaggero. Il secondo punto nodoso riguarda la vicenda del bonus 80 euro mentre sul terzo e ultimo punto a tema il problema riguarda e competenze tra la legge e il contratto, un problema risolto solo in parte dai primi tavolo di trattative dei precedenti mesi.

© Riproduzione Riservata.