RIFORMA PENSIONI 2017/ Interpellanza sugli esodati (ultime notizie)

INTERPELLANZA SUGLI ESODATI

Andrea Maestri ha presentato alla Camera un’interpellanza urgente sulla riforma pensioni destinata a Giuliano Poletti. Il deputato di Possibile nel testo ricorda che con la Legge di bilancio dello scorso anno il Governo aveva approvato l’ottava salvaguardia degli esodati, specificando che sarebbe stata l’ultima. “Dagli ultimi dati forniti dall’Inps dell’11 settembre 2017, risulterebbe però che, su un limite massimo di 30.700 soggetti salvaguardabili previsto dalla legge n. 232 del 2016, siano state finora accolte soltanto 13.355 domande”, si legge nell’interpellanza. Inoltre, si ha già notizia di oltre 3.400 domande che sono state respinte per vizio dei termini di decorrenza, che corrispondono quindi a persone che sono escluse di fatto dall’ottava salvaguardia.

Per Maestri quindi “un ulteriore provvedimento, utilizzando i cospicui risparmi che si vanno concretizzando con l’ottava salvaguardia a beneficio di queste categorie di lavoratori, si profilerebbe quindi una soluzione per restituire loro giustizia, equità e dignità, così come preteso a chiare lettere nella Costituzione”. Dunque, se il Governo è a conoscenza dei dati aggiornati Inps e quelli relativi al numero di domande di accesso all’ottava salvaguardia arrivate oltre il termine del 2 marzo 2017, la domanda per il ministro del Lavoro è “se non ritenga opportuno assumere iniziative, accantonando per equità il regime delle decorrenze, per estendere la tutela a tutti i lavoratori esodati con requisiti entro il 6 gennaio 2021 e prevedere nel disegno di legge di bilancio un’ulteriore ‘salvaguardia’, utilizzando i risparmi ottenuti dall’ottava, affinché possano beneficiarne tutti gli aventi diritto”.

DAMIANO REPLICA A BOERI SULL’ETÀ PENSIONABILE

Non le manda a dire Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, specie contro il presidente dell’Inps Tito Boeri sul tema sempre più caldo della pensioni italiane. In particolare, è il rialzo dell’età pensionabile nei prossimi anni a mettere in crisi le dinamiche interne agli stessi vertici responsabili del mondo del lavoro in Italia. «Non sono d’accordo con Boeri, Quando furono introdotti dal centrodestra l’età legale della pensione era intorno ai 60-61 anni. Oggi supera i 66 e, se il meccanismo viene mantenuto arriveremo, per i giovani che andranno in pensione alla metà di questo secolo, ai 70 anni di età», spiega Damiano intervenendo al Festival del Lavoro, dove aggiunge poi come il vero problema non sia bloccare il meccanismo per tutti e per sempre ma implementare nuovi conti. «non si può, da un lato, anticipare la pensione di 3 anni e 7 mesi e, dall’altro, posticiparlo di 5 mesi dal 2019, come se niente fosse. Forse qualche domanda ce la dobbiamo porre». Forte critica a Boeri e a chi ha introdotto il meccanismo attuale di rialzo dell’età pensionabile: «Questo meccanismo, introdotto dal Governo Berlusconi e inasprito da quello di Monti, si è fin qui basato su un freddo calcolo demografico che dava per scontato che gli italiani sarebbero, insieme ai giapponesi, i più longevi della terra. Da qui l’idea, perversa, di far salire l’età della pensione indefinitamente, fino a superare la soglia dei 70 anni alla metà del secolo. Ma il meccanismo statistico si è inceppato e tornano a fare capolino alcune considerazioni sociali». (agg. di Niccolò Magnani)

GOVERNO VALUTA INTERVENTI SULL'APE

Il voto di Mpd contro la Relazione sulla nota di aggiornamento del Def in commissione Lavoro del Senato fa cominciare a temere sulle possibilità che la Legge di bilancio possa passare tranquillamente il vaglio parlamentare. Probabilmente sarà necessario soddisfare in qualche modo le richieste della sinistra per evitare che la manovra diventi terreno di scontro politico e parlamentare. Per questo il Governo potrebbe inserire nella Legge di bilancio qualche provvedimento sulle pensioni. Secondo Repubblica l’esecutivo sta già lavorando per far sì che ci sia una proroga dell’Anticipo pensionistico che scade alla fine del 2018 e anche per varare “l’Ape sociale per le donne in condizioni di disagio”. L’idea, quindi, sarebbe quella di insistere sullo strumento dell’Anticipo pensionistico, non aperto però a tutti nella sua versione “gratuita”.

