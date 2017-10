Concorsi pubblici/ Rai, bando per professori d'orchestra: audizioni, requisiti e scadenza (ultime notizie)

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un nuovo concorso pubblico è stato indetto dalla Rai per l'assunzione di professori d'orchestra di Fagotto di Fila. Le audizioni sono finalizzate all'assunzione a tempo determinato dei professori d'orchestra presso la Direzione Rai Cultura - Orchestra Sinfonica Nazionale, con sede a Torino. Per partecipare bisogna inviare la propria domanda entro e non oltre il 16 novembre 2017 seguendo l'apposita procedura online. Le istanze vanno inviate però dopo aver effettuato la registrazione gratuita alla piattaforma. Bisogna rispettare però specifici requisiti: ad esempio, bisogna essere in possesso del diploma di licenza superiore dello strumento per il quale si partecipa, conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato, o diploma accademico di secondo livello, oppure certificazione equivalente per titoli conseguiti all'estero. La selezione prevede due prove, entrambe da svolgere a Torino dal giorno 1 al 4 dicembre di quest'anno.

CITTÀ DI CASTELLO: CONCORSO PER ASSISTENTI SOCIALI

Nuove opportunità di lavoro anche in Umbria: il Comune di Città di Castello ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assistenti sociali. Sono previste assunzioni a tempo determinato. Per inviare la propria candidatura si ha tempo fino al 9 novembre. Il bando di concorso prevede una prova preselettiva, se il numero dei candidati ammessi al concorso si riveli uguale o superiore alle 50 unità. Le procedure selettive, invece, saranno caratterizzate da una prova orale, utile per accertare le competenze tecnico-professionali inerenti allo svolgimento della funzione. Nel bando sono specificate le materie d'esame in un elenco completo. Per partecipare al concorso bisogna rispettare determinati requisiti, tra cui idoneità psico-fisica alle mansioni connesse al posto, regolare iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali, possesso della patente di guida, categoria B o superiore, conoscenza di base della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

