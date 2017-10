RIFORMA PENSIONI 2017/ Sindacati pronti a incontrare i gruppi parlamentari (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 20 ottobre. I sindacati si preparano a incontrare i gruppi parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

20 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

SINDACATI PRONTI A INCONTRARE I GRUPPI PARLAMENTARI

Secondo Domenico Proietti, in Italia l’età pensionabile dovrebbe essere “intorno ai 63 anni. Poi ci vuole un elemento vero di flessibilità e volontarietà, perché un lavoratore che fa un bel lavoro e sta bene in salute sicuramente deciderà di continuare a lavorare. Se però lavora sopra i ponteggi, in edilizia, bisogna consentirgli di poter andar via”. Il Segretario confederale dell’Inps, intervistato da Tiscali News, ricorda che “l’anno scorso siamo riusciti a riportare l’età a 63 anni per 11 categorie di lavori gravosi, un primo passo importante. Dobbiamo continuare su questa strada, perché è una strada che porta a mantenere in equilibrio i conti pubblici dando però al contempo una risposta adeguata alle esigenze sociali delle persone”. Cosa che non si sta facendo adesso con la Legge di bilancio che ha approvato il Governo, il quale pare intenzionato a non fermare il possibile aumento, a partire dal 2019, dell’età pensionabile.

“Non si può continuare ad aumentare l’età per la pensione, noi siamo già la maglia nera d’Europa. In Italia si va in pensione a 66 anni e 7 mesi, tre anni sopra la media europea. Se dovesse scattare questo nuovo adeguamento dunque, sarebbe anche peggio, e non è possibile”, spiega Proietti, evidenziando che i sindacati avevano chiesto all’esecutivo di congelare l’aumento, anche perché l’aspettativa di vita non è uguale per tutti i lavori e andrebbe quanto meno differenziata. Il sindacalista annuncia che ora inizierà un attività presso la Camera e il Senato “per presentare a tutti i gruppi parlamentari la nostra proposta. Una proposta ragionevole che speriamo possa essere accolta”.

MOVIMENTO OPZIONE DONNA SCRIVE A DI MICHELE

Dal Movimento Opzione donna è stata scritta una lettera aperta indirizzata a Gabriella Di Michele, Direttore generale dell’Inps, che, secondo quanto riportato da Alessia Rotta, dovrebbe incontrare oggi alcuni parlamentari per parlare della possibilità di prorogare la forma di pensionamento anticipato sperimentale riservata alle donne, che prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno. “Vorremmo condividere con Lei la posizione favorevole alla Proroga di Opzione Donna al 2018 che ha più volte sostenuto il Prof. Boeri, proprio per la sostenibilità economica della misura”, si legge nel testo della missiva pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento. Si sottolinea inoltre che il Governo non pare intenzionato a procedere alla proroga “nonostante sia presumibile che vi siano fondi sufficienti, in parte già accantonati, in parte derivanti dalle ultime risultanze del Contatore che avrebbero dovuto nel merito dar luogo alla relazione del ministro Poletti, già entro il 30 settembre”. A Di Michele viene quindi rivolta la richiesta di un aiuto per sostenere le ragioni della proroga di Opzione donna al 2018.

MAZZIOTTI DIFENDE LE SCELTE DEL GOVERNO

È piuttosto ampio il fronte di coloro che si oppongono al possibile aumento dell’età pensionabile che potrebbe scattare dal 2019 in virtù dell’aspettativa di vita. Andrea Mazziotti ritiene però sbagliata questa battaglia. Ha infatti dichiarato che leggendo i dati Ocse si chiede “in che mondo vivano Susanna Camusso e tutta la batteria, anche parlamentare, che in questi mesi ha alimentato l'inutile dibattito sullo stop all'adeguamento dell’età pensionabile”. Il deputato di Civici e Innovatori ha ricordato infatti che l’organizzazione di Parigi segnala che l’Italia nel 2050 sarà il terzo Paese più vecchio del mondo e “che una maggiore disparità tra i giovani di oggi comporterà probabilmente una maggiore diseguaglianza fra i futuri pensionati. Sono condizioni che dovrebbero farci preoccupare più delle pensioni di domani e non di quelle di oggi”. Quindi per Mazziotti il Governo ha fatto bene “a finanziare con la legge di bilancio la decontribuzione per assumere i giovani e non l'anticipo delle pensioni”.

