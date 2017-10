RIFORMA PENSIONI 2017/ Carniti propone di dividere in due l’Inps (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 21 ottobre. Pierre Carniti propone di dividere l’Inps in due enti distinti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROPOSTA DI CARNITI SULL'INPS

Mentre i sindacati hanno deciso di dar il via a delle assemblee nei luoghi di lavoro per informare e confrontarsi sugli incontri avuti con il Governo anche sulla riforma delle pensioni, Pierre Carniti ha scritto una lettera aperta a Cgil, Cisl e Uil. Nel testo, scritto in occasione della sortita di Luigi Di Maio contro i sindacati, c’è anche un passaggio dedicato alle pensioni. L’ex Segretario generale della Cisl ritiene che occorra impedire alla politica di continuare a pasticciare in materia previdenziale. “I disastri che ha combinato nel corso degli anni sono più che sufficienti per reclamare una decisione in tal senso”, spiega Carniti, ricordando le concessioni date nel corso degli anni, come le baby pensioni, che hanno di fatto appesantito i conti della previdenza. Senza dimenticare che l’Inps, nel corso degli anni, si è dovuto far carico delle situazioni critiche degli altri enti previdenziali.

Tutto questo ha portato a far sì che assistenza e previdenza siano sempre più intrecciate e che l’Istituto di previdenza sociale si debba occupare di “un buon numero di incombenze, che con la corresponsione delle pensioni non c’entrano assolutamente nulla”. Dunque per il sindacalista “per rimediare a questo pasticcio la strada maestra non può che essere quella di dividere l’Inps. Istituendo due Enti distinti. Uno con il compito di occuparsi di Welfare pubblico e l’altro incaricato esclusivamente di gestire la previdenza. Senza questa misura tanto drastica, quanto razionale, è praticamente impossibile togliere il tema delle pensioni dal magma nel quale, ogni giorno che passa, rischia di affondare”.

PROIETTI: GOVERNO EVITI ERRORE GRAVISSIMO

I sindacati non hanno intenzione di cedere nella loro battaglia per evitare l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2019. Domenico Proietti, in una nota, scrive infatti che “il blocco dell’incremento legato all’aspettativa di vita previsto nel 2019 è pienamente compatibile con l’equilibrio della spesa pensionistica del nostro Paese”. Questo perché nel nostro Paese “la spesa per pensioni è dell’11 % del Pil, un punto meno della Francia e mezzo punto meno della Germania. La vera sciagura sarebbe portare l’età di accesso alla pensione a 67 anni se è vero come è vero che la Germania la raggiungerà solo a partire dal 2030”. Il Segretario confederale della Uil sottolinea poi che il Governo farebbe bene e non vanificare i mesi di confronto con i sindacati, “evitando un errore gravissimo del quale risponderebbe a milioni di lavoratori”.

IL LAVORO PER MIGLIORARE LE PROPOSTE

Non c’è certo soddisfazione per quanti speravano che con la Legge di bilancio vi fossero novità importanti in campo previdenziale. Tuttavia, Orietta Armiliato, dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ricorda che “ancora la porta non è chiusa”, riferendosi al fatto che l’esecutivo sul fronte della riduzione della disparità di genere esistente non solo nel mondo del lavoro, ma anche in quello delle pensioni, sembra intenzionato a far ben poco, con una proposta che Armiliato stessa definisce “enormemente riduttiva e assolutamente non inclusiva, né corrispondente ai bisogni”. L’importante è non fermarsi al solo dissenso, ma lavorare per cercare di far sì che questa proposta venga migliorata, evidenzia Armiliato, ricordando che, “come da sempre ribadiamo, questi provvedimenti non si sostituiscono ne vogliono essere alternativi ad altre misure (leggi Opzione Donna)”.

