RIFORMA PENSIONI 2017/ L’opposizione a interventi in aiuto delle donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2017/ L'opposizione a interventi in aiuto delle donne

Riforma pensioni 2017, oggi 22 ottobre. Le parole di Pier Angelo Albini, uno dei responsabili di Confindustria. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

22 ottobre 2017

ALBINI (CONFINDUSTRIA) CONTRO INTERVENTI PER LE DONNE

Pier Angelo Albini non ha dubbi: “Rinviare l’innalzamento dell’età pensionabile, derivante dal nuovo meccanismo della speranza di vita, funzionale ad assicurare sostenibilità finanziaria e adeguatezza delle prestazioni significa scardinare il perno della riforma del 2011”. Per il direttore area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, non è saggio modificare di continuo le riforme delle pensioni che vengono varate. E le proposte di una modifica della Legge Fornero, dal suo punto di vista, hanno solamente l’obiettivo “di differire gli effetti indesiderati di una riforma necessaria senza darsi troppo pena delle conseguenze che si potrebbero determinare”. In un articolo pubblicato sul nuovo numero di Lavoro&Welfare, Albini spiega quindi che bloccare l’innalzamento dell’età di pensionamento come viene chiesto nell’ultimo periodo ha un effetto collaterale di non poco conto, in quanto “blocca anche l’incremento delle prestazioni pensionistiche, producendo effetti negativi sul reddito delle persone”.

Albini si oppone anche all’idea di introdurre requisiti contributivi speciali per le donne. “Se il problema che si deve risolvere è quello della differente qualità o minore quantità della partecipazione delle donne al mercato del lavoro la soluzione non può essere nella modifica dei requisiti pensionistici”, scrive, ricordando che occorre intervenire sul mercato del lavoro e costruendo una rete di servizi sociali e assistenziali efficace. “Senza queste misure, anticipare l’età del pensionamento, sarebbe solo un inutile palliativo”.

BERLUSCONI INSISTE: PENSIONI MINIME A 1.000 EURO

Silvio Berlusconi è tornato a parlare di riforma delle pensioni in un evento a Ischia, dove ha ribadito quella che ritiene essere una proposta fondamentale del programma di Forza Italia in vista delle prossime elezioni politiche: portare le pensioni minime a 1.000 euro. Un’attenzione particolare, sul tema previdenziale, l’ex Cavaliere la riserva alle donne, che magari lavorano anche di sera e di notte, nei fine settimana, ma non riescono ad avere garantita una vecchiaia serena. Per questo, dal suo punto di vista, è giusto alzare le pensioni minime, che possono anche aiutare le fasce più deboli della popolazione. Berlusconi è stato anche a Capri, dove sono riuniti i Giovani imprenditori di Confindustria. Il loro Presidente, Alessio Rossi, ha invece proposto di reintrodurre il contributo di solidarietà per le pensioni più alte, i cui proventi andrebbero utilizzati per finanziare la decontribuzione totale per tre anni delle assunzioni di giovani.

MACALE (FILCA – CISL): “INPS VERGOGNOSO”

Il segretario nazionale della Filca Cisl, Stefano Macale, ha voluto ritornare sulla questione delle tante domande respinte dall’Inps in tema di Ape sociale arrivando a definire l’Inps ‘vergognoso’. Un comunicato stampa pubblicato in queste ore sul sito ufficiale della Filca-Cisl riporta il pensiero sulla vicenda del segretario Macale: “Ingiusta, sbagliata e inaccettabile.. Molti di quei richiedenti sono lavoratori edili che hanno passato una vita nei cantieri, un lavoro durissimo e faticoso. Alimentare le loro speranze e aspettative, per poi utilizzare meri cavilli, come i codici Ateco delle aziende di appartenenza, per negare loro di andare in pensione è quanto di più deprecabile e odioso. Il comportamento dell’Inps è a dir poco vergognoso, e sapere che con i ricorsi una parte di quelle domande respinte sarà accolta non cambia lo stato delle cose. Non è la prima volta che l’Inps, per mere questioni di cassa, interpreta in modo restrittivo gli accordi, a volte andando anche contro la legge”.

