Concorsi pubblici/ Università Roma Tre, bando 8 diplomati: info, requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici/ Università Roma Tre, bando 8 diplomati: info, requisiti e scadenza

Concorsi pubblici: le ultime notizie di oggi, 23 ottobre 2017

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi nel settore universitario. Questo è il caso, ad esempio, dell'Università degli Studi Roma Tre che ha indetto una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di otto diplomati nell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato. I vincitori del concorso stipuleranno, dunque, contratti a tempo determinato con categoria economica C inizialmente per 12 mesi, poi potranno essere prolungati fino a tre anni. C'è tempo fino al 30 ottobre per inviare la propria candidatura. I candidati dovranno poi sostenere le prove d'esame, di cui due scritte e un colloquio orale. Nel bando di concorso sono specificati i requisiti generali, alcuni dei quali prevedono il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, età minima 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, essere fisicamente idonei all'impiego (compatibilmente con l'eventuale minorazione sofferta), non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e non aver procedimenti penali pendenti a carico.

ALES, CONCORSO PER ADDETTI ASSISTENZA PUBBLICO E VIGILANZA

Un concorso pubblico è stato bandito da Ales per la selezione di addetti per l'Assistenza al Pubblico e la Vigilanza in musei, biblioteche, siti archeologici e strutture del comportato culturale. I candidati dovranno dare la disponibilità ad essere assegnati nelle sedi di tutto il territorio nazionale, oltre che Roma. Anche questo concorso prevede una scadenza al 30 ottobre per l'invio delle domande di partecipazione. Per ricoprire il ruolo bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, avere una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, che consenta completa padronanza nella conversazione (Livello intermedio superiore B2 del QCER) e una comprovata esperienza lavorativa come custode/addetto all'accoglienza al pubblico/guida turistica. La selezione avviene attraverso l'analisi dei cv pervenuti e la verifica dei requisiti dei candidati, poi verranno sottoposti ad un test tecnico a risposta e ad un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.

