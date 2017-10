Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: per Anief è stato "gonfiato" da governo e sindacati (ultime notizie)

Contratti statali, rinnovo e aumento stipendi Pubblica Amministrazione: le ultime notizie di oggi, 23 ottobre 2017, e gli aggiornamenti. Per Anief è stato "gonfiato" da governo e sindacati

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Contratti statali, Marianna Madia (Foto: LaPresse)

Il problema delle risorse resta sempre sullo sfondo per quanto riguarda rinnovi dei contratti statali e aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Su questo aspetto si è concentrato l'Anief, secondo cui il governo non è in grado di garantire quegli 85 euro promessi alle altre organizzazioni sindacali nell'accordo del 30 novembre scorso. «L'agognato aumento è stato gonfiato da fonti istituzionali e sindacali maggioritarie solo a parole: in pratica, arriverà loro una cifra talmente bassa da non coprire nemmeno la metà della metà del costo della vita che nel frattempo è cresciuto di quasi il 15 per cento», ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente Anief. E poi c'è un altro aspetto del rinnovo contrattuale che non è secondario: riguarda la giurisprudenza del precariato. Per questo chiederà agli altri sindacati di non sottoscrivere alcun contratto di categoria a queste condizioni. «C'è il fondato rischio che per avere poche decine di euro di aumento si venga ora costretti a cedere sul piano dei diritti», questo è il timore di Pacifico.

SCUOLA, AUMENTO STIPENDI LEGATO A IMPEGNO?

Intanto sono emersi particolari in merito all'atto di indirizzo firmato dal ministro Marianna Madia relativamente al rinnovo di contratto. A scanso di equivoci, va chiarito che l'orario di insegnamento dei docenti non sarà soggetto ad alcuna modifica, quindi resterà a 18 ore. La questione delle attività funzionali all'insegnamento è stata affrontata nell'atto di indirizzo, dove viene spiegato che sarà ben ben declinato l'impegno extra dei docenti, le cosiddette attività funzionali. Queste attività vengono già svolte dai docenti, ma troveranno una formalizzazione nel prossimo contratto indicando con maggiore veridicità l'impegno lavorativo dei docenti. Resta da capire quanto ciò inciderà sulla valutazione per l'erogazione degli aumenti stipendiali promessi ai docenti in base al merito. Questo aspetto sarà oggetto di contrattazione tra i sindacati e il governo, ma è possibile che a un maggior impegno profuso corrisponda una maggiore retribuzione.

