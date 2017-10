Lavoratori socialmente umiliati/ Impiegati "a nero" per lo Stato, senza diritti e contributi (Report)

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Lavoratori socialmente umiliati

Ritorna Report, il programma d'inchiesta reso celebre da Milena Gabanelli. Nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle 21.05 su Raitre si parlerà dei tantissimi impiegati nella pubblica amministrazione che lavorano da oltre vent'anni senza diritti e contributi. Questi lavoratori, assunti con contratti che scadono ogni quattro giorni e altri che prevedono la non iscrizione al sindacato, rientrano in quella triste categoria di impiegati «socialmente umiliati». Da qui il titolo del servizio realizzato da Bernardo Iovene, che accenderà i riflettori su una vicenda imbarazzante per lo Stato. Queste persone lavorano "a nero" proprio per quelle istituzioni che dicono di combattere questo fenomeno. Impiegati assunti perché dovevano essere di supporto sono diventati indispensabili con il blocco del turnover, quindi sono socialmente utili. Ma non hanno contributi, perché percepiscono un sussidio dal ministero del Lavoro e una piccola integrazione dagli enti, anche quella priva di contributi previdenziali.

REPORT, PRECARI INDISPENSABILI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'inchiesta di Report sui lavoratori «socialmente umiliati» impiegati a nero nei comuni da oltre vent'anni ha spinto l'Inps a indagare. L'istituto previdenziale non era a conoscenza di questo fenomeno, quindi ha deciso di mandare un'ispezione in tutti i comuni che usano lavoratori a nero. Ma i comuni non sono gli unici: il programma di Raitre ha scoperto che al Ministero della Giustizia hanno elaborato vari escamotage, così "tirocinanti" di cinquant'anni già da otto sopperiscono alla carenza di personale per 400 euro lordi, anche in questo caso senza contributi. I "borsisti" vengono sfruttati per decenni senza garanzie e senza lo status di lavoratore, eppure sono diventati indispensabili. Ci sono poi i "somministrati" che lavorano negli uffici appaltati dalle agenzie interinali: sono diecimila. Il decreto Madia non ha risolto la situazione, anzi ha lasciato nell'incertezza questi lavoratori: alcuni sono stati esclusi dalla stabilizzazione, mentre lo sfruttamento aumenta nel settore privato, dove le condizioni sono peggiori. Lo dimostrano i turni dei lavoratori in "somministrazione" per il 187 di Tim e i trasportatori di Mondo Convenienza.

