RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, la sfida di Damiano a Renzi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 23 ottobre. Cesare Damiano chiede impegni a Renzi dopo le sue parole sull’Ape social. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni secondo Cesare Damiano (Lapresse)

APE SOCIAL, LA SFIDA DI DAMIANO A RENZI

Matteo Renzi è convinto che la Legge Fornero non vada modificata, ma non nasconde che si potrebbe fare qualcosa sul sistema previdenziale, per esempio allargando le maglie dell’Ape, di modo che ci sia la possibilità per più lavoratori di favi ricorso. Tutto questo accompagnato da incentivi forti per le assunzioni dei giovani. Per il Segretario del Pd, questa sarebbe una ricetta migliore della staffetta generazionale cui fa riferimento il Movimento 5 Stelle nel suo programma elettorale. Cesare Damiano coglie la palla al balzo, dicendo di voler prendere in parola l’ex Premier, essendo d’accordo con lui. Con due precisazioni però. La prima riguardante gli incentivi alle assunzioni, che dovrebbero avere carattere strutturale per funzionare realmente. “Non dimentichiamo che coloro che sono stati assunti nel 2015 con il contratto a tutele crescenti, dal 2018 costeranno 8060 euro in più all’anno e che licenziare è diventato più facile e meno costoso. Quindi, questa volta, incentivi più bassi, ma per sempre”, ha detto l’ex ministro del Lavoro.

La seconda precisazione riguarda invece l’Ape social, perché se è vero che occorre allargare le maglie, ha evidenziato Damiano, sembra ci si stia muovendo nella direzione opposta. Per questo, dal suo punto di vista “la richiesta di Poletti all’Inps di adottare un filtro meno burocratico nell’esame delle domande pervenute, non basta. Occorre anche un intervento legislativo nella legge di Bilancio. Anche qui, quindi, “se Renzi vuole essere coerente con quanto ha affermato” deve contribuire a realizzare questo obiettivo, ha aggiunto Damiano.

CAMUSSO, “LA FORNERO È TUTTA DA CAMBIARE’

La Cgil richiama duramente il Governo e il motivo sono sempre loro, le pensioni che ancora non convincono e che scatenano una dura reprimenda della leader nazionale Susanna Camusso. Dalle pagine del Corriere della Sera il segretario Cgil attacco Poletti e Gentiloni: «Abbiamo sempre detto che volevamo cambiare la Fornero, perché ci deve essere un equilibrio tra la messa in sicurezza dei conti e la giustizia sociale. Gentiloni ci ha detto, sbagliando, che applicherà la legge sull’adeguamento dell’età alla speranza di vita. Ma un edile o un minatore non hanno la stessa aspettativa di vita di un magistrato. Sull’Ape poi stendo un velo pietoso». Non solo, anche il presidente Inps non va bene per nulla secondo la Camusso, «Chiediamo da lungo tempo che si ridefinisca la governance Inps, dove per la prima volta il Civ (consiglio di indirizzo e vigilanza, rappresentativo delle parti sociali, ndr.) ha bocciato il bilancio. Civ che, del resto, non viene preso in considerazione da un presidente che decide tutto. È un modello che non funziona». La mannaia poi cala anche sulla manovra, che riassume tutto il “male” del Governo, secondo la sindacalista: «La manovra non affronta né i problemi della previdenza né quelli della sanità. Sarebbe un pessimo segnale dato al mondo del lavoro». (agg. di Niccolò Magnani)

