Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: Lorenzin, “nuovo contratto per i ricercatori” (ultime notizie)

25 ottobre 2017

I contratti statali per l’area medica hanno riacceso la polemica contro il Governo e la Pubblica Amministrazione, per chi ad esempio rivendica un “silenzio” da parte delle istituzioni su come e da quando avverranno i promessi aumenti in busta paga. Intanto il ministro Lorenzin ha provato a spiegare nel merito quali saranno le novità inserite in Manovra 2018 sul fronte sanitario: «Abbiamo inoltre realizzato la 'piramide del ricercatore': un nuovo mezzo di inquadramento del ricercatore biomedico che lavora nei nostri grandi centri di ricerca, grazie al quale potremo garantire loro un sistema normativo uguale a quello dei Paesi ad altissimo tasso di avanzamento nella ricerca quali Usa, Irlanda, Inghilterra e Germania. Questo - ha spiegato Lorenzin - permetterà una carriera del ricercatore all’interno dei nostri Irccs di 15 anni, verranno valutati sulla base dei risultati, del merito e degli obiettivi raggiunti». Alla fine di questo periodo di 15 anni, ci sarà un doppio “split”, spiega ancora il ministro della Salute: «rimanere nel Ssn o scegliere la carriera a livelli molto alti sempre nel settore della ricerca. Questa misura permetterà di attrarre ricercatori stranieri in Italia e al contempo offrirà ai nostri ricercatori le stesse condizioni, a livello di inquadramento giuridico, garantite negli altri Paesi. A questo si aggiungono il patent box, le norme sul trasferimento tecnologico per poter anche usufruire dei risultati dei propri brevetti e gli investimenti in ricerca».

CONTRATTI STATALI, AUMENTO 400 EURO PER STIPENDI PRESIDI

Non solo aumenti per i dipendenti pubblici “normali”, ma anche l’equiparazione di alcuni lavoratori a dirigenti della Pubblica Amministrazione: nella Manovra economica il rinnovo dei contratti statali per i presidi ha visto la conferma di un aumento molto importante per i Dirigenti della scuola che divengono così equiparati agli altri della PA centrale. È previsto un aumento netto mensile in busta paga di circa 400 euro, e si tradurrebbe in questa cifra l'equiparazione delle retribuzioni dei presidi scolastici a quelle degli altri dirigenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto nella bozza della Manovra Economica presentata dal Governo. Per quanto riguarda l’elemento specifico del contratto pubblico, l’aumento per i presidi si riferisce alla parte fissa dello stipendio a fine mese.

