RIFORMA PENSIONI 2017/ Cgil, Cisl e Uil contro aumento età pensionabile (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 25 ottobre. Nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil contro l’aumento dell’età pensionabile. Tutte le novità e le ultime notizie

25 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

CGIL, CISL E UIL CONTRO AUMENTO ETÀ PENSIONABILE

Come noto, l’Istat ha certificato l’aumento dell’aspettativa di vita che è stato di 5 mesi rispetto al 2013. Un dato che dovrebbe portare il Governo a far salire i requisiti pensionistici proprio di 5 mesi a partire dal 2019. Tuttavia con una nota congiunta, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti tornano ad appellarsi al Governo affinché mantenga fede agli impegni assunti lo scorso anno. “L’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita comporta conseguenze preoccupanti in un mercato del lavoro caratterizzato da un’elevata disoccupazione sia giovanile che over 50, e in cui sono ancora evidenti le ferite causate dall’aumento repentino dei requisiti pensionistici dovuto alla legge Monti-Fornero, che ha creato il drammatico fenomeno degli esodati”, scrivono i tre Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, che chiedono il blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita e “l’avvio del confronto per una modifica dell’attuale meccanismo per superare e differenziare le attuali forme di adeguamento, tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita e nella gravosità dei lavori”.

I sindacalisti non nascondono anche di avere un certo dubbio “sull’assoluta esattezza delle stime fornite dall’Istat poiché in più di un’occasione l’Istituto ha rettificato misurazioni prodotte anche con notevoli oscillazioni, come nel caso del Pil lo scorso giugno”. La richiesta è quindi chiara, difficile però che l’esecutivo cambi linea rispetto a quanto dichiarato da alcuni suoi esponenti solo pochi giorni fa. I sindacati si mobiliteranno se la loro richiesta non sarà accolta?

ANCHE UN SIT-IN DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Oggi la Corte Costituzionale dovrebbe prendere una decisione sui ricorsi presentati contro il bonus Poletti relativo alle indicizzazioni delle pensioni. In piazza Santi Apostoli, davanti alle sede della Consulta, si è svolto, dalle 10:00 alle 14:00, un sit-in organizzato dal Coordinamento nazionale unitario pensionati. Gli organizzatori sperano ovviamente in un esito positivo dei riscorsi e dal loro punto di vista non c’è in gioco solo un diritto economico, ma la difesa del dritto fondamentale alla perequazione come pilastro imprenscindibile per la pensione costituzionale. Luigi Ghiani e Salvatore Drago dell’Usb di Cagliari hanno ricordato all’Ansa che è la prima volta nella storia della Repubblica che è stato autorizzato un sit-in davanti alla sede della Consulta in occasione del pronunciamento di una sentenza. Non resta ora che aspettare il verdetto.

ASPETTATIVA DI VITA AUMENTATA DI 5 MESI

Dall’Istat arriva una buona e una brutta notizia insieme. I dati sulla mortalità relativi al 2016, infatti, mostra un numero di decessi inferiori al 2015. “In rapporto al numero di residenti, nel 2016 sono deceduti 10,1 individui ogni mille abitanti, contro i 10,7 del 2015”, si legge nel comunicato dell’Istat. La speranza di vita è quindi aumentata e “a 65 anni arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013”. Questo vuol dire che i requisiti pensionistici dovranno adeguarsi a questo aumento dell’aspettativa di vita, salendo a 67 anni a partire dal 2019. Un incremento contro cui si battono da tempo sindacati e alcuni politici, come Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. Il Governo ha già fatto sapere che non intende evitare l’aumento. Vedremo cosa faranno le organizzazioni sindacali e i parlamentari.

© Riproduzione Riservata.