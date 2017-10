RIFORMA PENSIONI/ Nel Pd crescono i contrari all’aumento dell’età pensionabile

Riforma pensioni 2017, oggi 26 ottobre. Nel Pd aumentano i contrari all’aumento dell’età pensionabile. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Cesare Damiano (Lapresse)

ETÀ PENSIONABILE, NEL PD AUMENTANO I CONTRARI ALL'AUMENTO

Anche dopo il dato diffuso dall’Istat sull’aumento della speranza di vita Cesare Damiano chiede al Governo di intervenire per far sì che non ci sia un aumento dell’età pensionabile. L’ex ministro del Lavoro torna a segnalare che si potrebbe rimandare a giugno 2018 il decreto relativo a questo incremento oppure si potrebbe proceder a far sì che l’età pensionabile resti invariata per le categorie di lavoratori che hanno accesso all’Ape social. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera ricorda anche che non verrebbe innalzata solo l’età pensionabile, ma anche gli anni di contributi necessari a conseguire la pensione di anzianità: servirebbero infatti ben 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

La posizione di Damiano sembra trovare una sponda anche all’interno del suo partito. Lorenzo Guerini ha infatti detto di trovarsi d’accordo con chi ritiene che l’attuale meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita vada ripensato. Persino il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, ha detto che “le norme volute dal governo Berlusconi e poi modificate dal governo Monti sull'aumento automatico dell'età pensionabile vanno riviste e per questo serve un rinvio dell'entrata in vigore del meccanismo. I tempi per una discussione parlamentare a partire dalle commissioni preposte ci sono tutti e io credo sia giusto prendersi tutto lo spazio utile per aggiornare questa decisione anche alla luce di nuove valutazioni”. Non resta che vedere quale decisioni prenderà il Governo, in cui non mancano certo esponenti del Pd.

GHISELLI CONTRO LE PENSIONI A 67 ANNI

L’Istat ha fatto sapere che l’aspettativa di vita in Italia è aumentata di cinque mesi rispetto al 2013, cosa che dovrebbe comportare l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni dal 2019. Roberto Ghiselli chiede però di conoscere i criteri con cui è stata determinata l’aspettativa di vita, oltre a modificare il meccanismo che la lega ai requisiti pensionistici, visto che non si tiene mai conto del calo della speranza di vita. “Chiediamo comunque di bloccare l'automatismo che prevede nel 2019 l'innalzamento di cinque mesi dell'età pensionabile di vecchiaia e l'aumento di cinque mesi dei contributi necessari per la pensione anticipata”, ha detto il Segretario confederale della Cgil secondo quanto riportato dal sito del Sole 24 Ore. Il Governo dovrà ancora formalmente decidere il da farsi, ma ha già fatto capire che non intende frenare l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita.

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE VERSO LA BOCCIATURA?

Continua a esserci attesa per il verdetto della Corte Costituzionale relativo al bonus Poletti e all’indicizzazione delle pensioni. Secondo il Quotidiano Nazionale, la Consulta boccerà i ricorsi presentati contro la legge del Governo Renzi. In caso contrario potrebbe esserci anche un’ipoteca importante sui conti pubblici, visto che la rivalutazione delle pensioni potrebbe avere un costo tra i 16 e i 20 miliardi di euro. Chiaramente reperire una cifra di questo genere sarebbe un problema non da poco e bisognerebbe mettere in discussione non poche scelte di politica economica, proprio quando la Legge di bilancio sta per approdare in Parlamento. Vedremo se la previsione del QN, come pure quella espressa da Giuliano Cazzola su queste pagine, troverà riscontro effettivo nel verdetto della Corte Costituzionale.

© Riproduzione Riservata.