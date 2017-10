Polizia di Stato 2017/ Graduatoria bando 1148 agenti allievi: oggi la pubblicazione dei risultati

Graduatoria Polizia di Stato 2017, risultati e calendario prove fisiche per il bando 1148 allievi agenti di polizia. Ultime notizie, aggiornamenti e attesa in Gazzetta Ufficiale

27 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Concorso Polizia di Stato, oggi le graduatorie (LaPresse)

Dovrebbe finalmente essere oggi il giorno per la pubblicazione della graduatoria del Concorso Polizia di Stato, il bando per nuovi 1148 allievi agenti che già lo scorso 25 settembre avrebbero dovuto vedere i risultati delle proprie prove iniziali ma che invece si sono visti rinviare il tutto di un mese per la mancanza di tempestività nella correzione della Commissione Giudicante. Attesa e ansia per i tanti concorsuali che ad agosto hanno partecipato alle selezioni scritte e che ora attendono solo l’uscita in Gazzetta Ufficiale del primo concorso per la Polizia aperto anche ai civili. Quanti saranno gli aspiranti poliziotti ammessi alle prove successive, e quale sarà il voto minimo che garantirà il superamento degli scritti? Al momento non si hanno risposte certe visto che la Commissione non ha rilasciato ancora le indicazioni ufficiali, usciranno con il bando aggiornato oggi (si spera entro sera) con l’annesso calendario per le convocazioni della prova di efficienza fisica e dei successivi accertamenti psico fisici ed attitudinali.

I RITARDI E L’AUMENTO DEI POSTI

Mentre si attende ancora la pubblicazione delle graduatorie - ricordiamo che saranno tre distinte, una per tutti i civili (per i quali sono stati messi a disposizione 893 posti) e due riservate ai volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4 - un utile aggiornamento sul prossimo futuro di questo bando arriva direttamente dalla Polizia di Stato: pare infatti che vi possa essere, per merito del decreto ministeriale dello scorso 4 agosto, un aumento dei posti in palio da 1148 fino 1900 totali. Resta però ovviamente da capire come e in che modalità saranno ripartiti i nuovi posti con il conseguente allargamento delle graduatorie che dunque già da oggi si potranno assistere, ufficiali e online. Un dato ormai emerso dai rumors in queste settimane pare invece confermato: «passeranno alle prove finali solo i concorrenti che hanno ottenuto punteggi molto alti, probabilmente solo i 9 e i 10». Certo che, con l’allargamento probabile del bando, si potranno avere allora anche nuove immissioni nelle graduatorie con punteggi anche inferiori.

