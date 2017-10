RIFORMA PENSIONI 2017/ Età pensionabile, Simonetti critica Martina e il Pd (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 27 ottobre. Simonetti ricorda la sua pdl per il blocco dell’età pensionabile. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

SIMONETTI CRITICA IL PD

Cesare Damiano non nasconde una certa soddisfazione per il fatto che “l’appello firmato da oltre 100 parlamentari, lanciato dal sottoscritto e dal senatore Sacconi il 14 luglio scorso, che chiedeva la revisione del meccanismo che collega l’aumento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, sta facendo proseliti”. Il riferimento dell’ex ministro del Lavoro è al fatto che anche Maurizio Martina, oltre che Lorenzo Guerini, si sono espressi contro l’aumento dell’età pensionabile, chiedendo quanto meno di rimandare la decisione in merito a metà del 2018. Persino il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha detto di aver apprezzato il fatto che i vertici del Pd abbiano “raccolto il reiterato invito di Damiano” in merito a una riflessione sul previsto aumento dell’età pensionabile. Non manca però chi fa notare che qualcosa non torna in tutte queste dichiarazioni che arrivano dal campo del Pd.

Roberto Simonetti, infatti, fa notare che il Governo, di cui Martina e Orlando fanno parte, “ha sempre rifiutato la richiesta della Lega di bloccare l’età per andare in pensione”. “Hanno avuto quasi 5 anni per cancellare o almeno modificare la legge Fornero e oggi si ergono a paladini delle pensioni”, evidenzia il deputato del Carroccio, che aveva recentemente presentato in commissione Lavoro proprio una proposta di legge per bloccare l’età pensionabile fino al 2021. “Se realmente vogliono risolvere il problema sostengano la nostra proposta di legge già calendarizzata in commissione che prevede, appunto, la sterilizzazione del requisito anagrafico per accedere al pensionamento”, aggiunge non a caso Simonetti.

CAMUSSO: DA RENZI UNA NOTIZIA POSITIVA

Le parole di Matteo Renzi sull’aumento dell’età pensionabile vengono salutate con soddisfazione da Susanna Camusso, che ai microfoni di Radio Anch’io parla di una “notizia positiva”. La Segretaria della Cgil ha anche spiegato che se il Governo andrà avanti con l’ipotesi di incrementare i requisiti pensionistici, “continueremo la mobilitazione”. Annamaria Furlan si è detta “contentissima” per le parole dell’ex Premier e di altri esponenti del Pd. Partecipando al Consiglio generale della Cisl canavese, la sindacalista ha ricordato che, scattando eventualmente nel 2019 l’aumento dell’età pensionabile, c’è tutto il tempo per analizzare le diverse aspettative di vita reali in base al tipo di attività che si svolge. Dunque i sindacati hanno una grande aspettativa. Vedremo se il Governo la deluderà oppure no.

SALVINI CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi presentati contro il bonus Poletti non viene accolta con favore da Matteo Salvini. Sulla propria pagina Facebook, il leader della Lega Nord ha infatti scritto: “Nel silenzio delle tivù, la Corte Costituzionale salva il governo e condanna 6 milioni di pensionati italiani, a cui vengono sottratti 30 miliardi di euro di mancate rivalutazioni, grazie alla ‘signora’ Fornero. VERGOGNA! Grazie PD…”. Il riferimento è al fatto che con questa decisione della Consulta i pensionati non riceveranno il rimborso pieno per la mancata indicizzazioni dovuta alla riforma delle pensioni del 2011. Salvini rilancia quindi la proposta di cambiare la Legge Fonero, ma anche di rivedere “la modalità di scelta di giudici della Corte Costituzionale”. E aggiunge: “Volere è potere, lo faremo”.

