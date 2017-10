RIFORMA PENSIONI 2017/ Risoluzione M5S per bloccare l’età pensionabile (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 28 ottobre. Risoluzione M5S per bloccare l’età pensionabile. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RISOLUZIONE M5S SULL'ETÀ PENSIONABILE

I sindacati incontreranno Paolo Gentiloni la prossima settimana e con tutta probabilità tratteranno il tema del possibile aumento dell’età pensionabile dal 2019. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle annuncia di aver presentato alla Camera una risoluzione a prima firma Davide Tripiedi per bloccare l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. “Ormai siamo il Paese in Europa in cui si va in pensione più tardi. Speriamo che il nostro testo venga messo in calendario, discusso e votato al più presto. Ne va della dignità di tanti pensionandi e dei giovani che rimangono troppo spesso e troppo a lungo ai margini del mondo del lavoro”, si legge in un post del Movimento 5 Stelle pubblicato sul blog di Beppe Grillo.

Un post che esordisce con una punzecchiatura a Elsa Fornero: “La Fornero, da ministro, ha pianto lacrime di coccodrillo, mentre ai cittadini continua a far piangere lacrime vere. E molto amare. Dal 2019 serviranno cinque mesi in più e quindi bisognerà arrivare a 67 anni tondi tondi per accedere alle pensione di vecchiaia”. Nelle parole dei pentastellati c’è anche una critica alla Lega Nord, che ha tra l’altro presentato una proposta di legge, primo firmatario Roberto Simonetti, per bloccare l’età pensionabile fino al 2021. “La Lega oggi si erge a difensore dei diritti dei normali cittadini. Ma l’adeguamento automatico fu escogitato proprio ai tempi dell’ex ministro Maroni: è lui il primo colpevole. Mentre Fornero lo ha soltanto blindato”, è infatti scritto nel post M5S. Vedremo se la risoluzione di Tripiedi verrà votata e quando.

LE APERTURE DI POLETTI SULL'ETÀ PENSIONABILE

Giuliano Poletti non vuole sbilanciarsi su quello che verrà deciso dal Governo riguardo l’aumento dell’età pensionabile. “Quello che dirà Gentiloni il 2 novembre lo scopriremo il 2 novembre”, ha detto il ministro del Lavoro ospite di Tv2000. Tuttavia ha aggiunto un parere che sembra lasciare aperto lo spiraglio a un soluzione come quella ipotizzata da Matteo Renzi: “Penso che sia ragionevole riflettere su questo tema. Abbiamo un anno davanti perché la legge va a regime nel 2019 quindi abbiamo più di un anno di tempo per riflettere soprattutto sul fatto che non tutti i lavori sono uguali e dunque tutte le aspettative di vita non sono uguali”. Un concetto ribadito anche con un’altra dichiarazione: “Chi vive una vita difficile e avrà un’aspettativa di vita minore di altri si troverà ad avere un trattamento previdenziale uguale. Questo è un punto sul quale vale la pena ragionare”.

DONA (UNC): DALLA CONSULTA UNA PESSIMA NOTIZIA

La sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato i ricorsi presentati contro il bonus Poletti è “una pessima notizia. Buona per i conti pubblici, ma molto negativa per i pensionati che faticano ad arrivare alla fine del mese”. Lo ha detto Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, che sperava in una scelta diversa della Consulta, almeno per chi ha una pensione fino a 4 volte il minimo, “con l'obbligo di un rimborso e di un adeguamento completo”. “Il rimborso deciso dal Governo era parziale per tutti, anche per chi aveva una pensione pari a 4 volte il minimo. Ecco perché la sentenza di oggi, ritenendo realizzato un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica, ci delude e ci lascia perplessi”, ha spiegato Dona.

