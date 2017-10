RIFORMA PENSIONI/ Le parole di Furlan in vista dell’incontro col Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 29 ottobre. Le parole di Annamaria Furlan in vista dell’incontro con il Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

29 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PAROLE DI ANNAMARIA FURLAN

La prossima settimana i sindacati saranno ricevuti a palazzo Chigi per fare il punto sulla Legge di bilancio e sicuramente Cgil, Cisl e Uil faranno nuovamente presente la richiesta di fermare l’aumento dell’età pensionabile previsto per il 2019 in virtù della cresciuta aspettativa di vita degli italiani. Annamaria Furlan, partecipando alla Settimana sociale dei cattolici italiani a Cagliari, ha ribadito un concetto molto chiaro e importante per le organizzazioni sindacali: non si può pensare che l’età pensionabile sia uguale per tutti i tipi di lavoro, dunque “calibrare le aspettative di vita col mestiere che si fa è un atto assolutamente di giustizia sociale”. La Segretaria generale della Cisl ha quindi detto di aspettarsi per il 2 novembre, giorno dell’incontro con il Governo, il rispetto dell'accordo sottoscritto un anno fa. “In quell'accordo non c'è scritto né noi abbiamo mai chiesto di superare l'aspettativa di vita, ma abbiamo detto di calibrarla in base al lavoro che ognuno fa", ha spiegato.

La sindacalista, secondo quanto riporta Askanews, ha quindi evidenziato che l’aumento dell’età pensionabile dovrebbe scattare dal 2019 e c’è quindi “tutto il tempo per fare un buon lavoro”, per fare cioè “un'analisi vera, reale su quanto per ogni singolo mestiere ogni uomo e donna veramente hanno la possibilità di vivere più o meno a lungo”. Furlan ha anche sottolineato che è necessario valorizzare il lavoro di cura delle donne, oltre che il periodo di maternità. Vedremo se sarà possibile ampliare un intervento che su questo fronte appare, almeno nelle intenzioni, ancora piuttosto timido.

CISAL DELUSA DAL GOVERNO

La Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori festeggia i 60 anni di attività e nei giorni scorsi il Consiglio nazionale è riunito a Rimini. Il Segretario Generale, Francesco Cavallaro, parlando con Agenparl, ha evidenziato come la Legge di bilancio sia piuttosto deludente, considerando anche il fatto che da parte dell’esecutivo non ci sono state risposte sulla previdenza, “in particolare sul perverso meccanismo dell’aumento dell’età di pensionamento collegato, senza alcuna differenza per il tipo di lavoro svolto, alla cosiddetta speranza di vita”. Il sindacalista ha ricordato come la Cisal ritenga importante il blocco e la revisione del meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, oltre che la separazione tra assistenza e previdenza e l’eliminazione della disparità esistente tra pubblico e privato per quel che riguarda le pensioni complementari.

CLASS ACTION CODACONS CONTRO L'INPS

Il Codacons ha deciso di depositare presso il Tribunale di Roma un’azione inibitoria nei confronti dell’Inps con il fine di avviare una class action contro l’Istituto presieduto da Tito Boeri. Il tutto perché l’Inps ha inviato non poche lettere ai pensionati chiedendo il rimborso di somme che ritiene di aver indebitamente erogato. Tuttavia, essendo anche stato ribadito di recente che non si può procedere al recupero di somme eventualmente erogate in più salvo che ciò non sia avvenuto per via di un dolo causato dal pensionato, la richiesta dell’Inps appare illegittima. Firenzepost.it riporta le parole del Presidente Codacons di Milano, Marco Maria Donzelli, che ha spiegato che “abbiamo chiesto al Tribunale di Roma non solo di inibire il comportamento lesivo dell’Inps, ma anche di obbligare l’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte dai singoli pensionati ed illegittimamente riscosse dall’Inps grazie alle comunicazioni fuorilegge inviate nell’ultimo periodo. E se la nostra class action sarà accolta, l’istituto dovrà rimborsare milioni di euro ai pensionati ingiustamente danneggiati”.

