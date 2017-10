CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Penitenziaria, bando 197 agenti: scadenza, info e requisiti (oggi 3 ottobre)

Concorsi Pubblici, Polizia Penitenziaria (LaPresse)

Oggi 3 ottobre 2017 avverrà l’attesa pubblicazione del concorso pubblico per 187 agenti di Polizia Penitenziaria aperto anche ai cittadini civili: sul sito del Ministero della Giustizia e su Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore dovrebbe essere pubblicato il bando ufficiale atteso da mesi per il settore penitenziario, con la piacevole novità per i possibili aspiranti agenti che tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni basterà avere in possesso il diploma di istruzione secondaria superiore (maturità) per poter partecipare al bando di concorso pubblico. Il bando era già stato consegnato alle varie amministrazioni comunali ma oggi arriverà la conferma con l’ufficialità della pubblicazione online: possono partecipare dunque tutti, anche cittadini civili mentre per quando riguarda la domanda di partecipazione bisognerà attendere la giornata di domani 4 ottobre per poter iniziare ad iscriversi al concorso per Polizia Penitenziaria. Il 23 gennaio 2018 si avranno ulteriori notizie sul diario d’esame e sulla pubblicazione della banca dati per la prova scritta: intanto, ecco qui il bando di concorso con relativi requisiti e info dettagliate sulle varie prove d’esame.

CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE: AMMINISTRATIVO A CAGLIARI

Tra i nuovi concorsi pubblici presenti in questo mesi di ottobre, segnaliamo quello indetto dall’Agenzia delle Entrate presso il Comune di Cagliari: sono infatti previste nuove assunzioni a tempo indeterminato con la carica ricoperta di Operatore Amministrativo per un residuo di posti disponibili pari a 11. La selezione è stata affidata al Comune di Cagliari, con una prova scritta prevista mediante la copiatura tramite PC di un testo in formato Word e successiva stampa, e la somministrazione di un questionario a risposta multipla relativo a diritti e doveri del dipendente in relazione al CCNL del Comparto Agenzie Fiscali. Seguirà una prova orale con un colloquio relativo alle varie funzioni dell’Agenzia. Sul fronte dei requisiti, il bando di concorso prevede lo stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 150 / 2015, e iscrizione negli appositi elenchi gestiti dai CpI della provincia di Cagliari; diploma di scuola secondaria di primo grado; scrizione alle liste dei disabili previste dall’art. 8 della legge 68 / 99; possesso dell’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato di cui al DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale e relazione conclusiva) o della ricevuta attestante la richiesta di visita per il collocamento mirato (per l’avviamento al lavoro sarà comunque necessario il verbale di accertamento), come riporta il portale ConcorsiPubblici.net. Da ultimo, la domanda di partecipazione potrà essere inviata dal 2 al 20 di Ottobre.

