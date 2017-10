RIFORMA PENSIONI 2017/ Le “penalizzazioni” da eliminare secondo Capone (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

LE PRIORITÀ PER CAPONE (UGL)

Paolo Capone intervistato sulla riforma pensioni ribadisce un concetto già espresso da altri sindacalisti e da alcuni politici: di fatto, le riforme pensioni attuate negli ultimi anni hanno avuto il merito di far sì che ci fosse una fetta più grande di popolazione attiva, ma ha fatto anche sì che si bloccasse il turnover generazionale, rendendo molto più difficile trovare lavoro per i giovani, specialmente di tipo non precario. Secondo il Segretario generale dell’Ugil, è quindi “necessario mettere in atto una manovra che abbia una visione più ampia e mi riferisco di pensare anche ai giovani: l'età pensionistica così elevata genera un ingorgo che impedisce ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro, creando ulteriori squilibri sul sistema provvidenziale. Un sistema che penalizza non solo chi ha iniziato presto a lavorare, ma anche gli operai, persone che svolgono lavori gravosi e usuranti e le donne che hanno difficoltà ad usare l'Ape e l'Ape social per la pensione anticipata. Queste sono tutte categorie che devono essere tutelate, invece in questi ultimi anni il Governo ha continuamente fatto cassa sui lavoratori, prosciugando diritti e denaro dei pensionati e dei futuri pensionati”.

Il sindacalista non risparmia anche una critica a Tito Boeri, che a suo modo di vedere da qualche tempo sta andando oltre il suo ruolo tecnico “con esternazioni che non fanno bene al Paese”. Capone auspica quindi una riforma dell’Inps, che porti anche alla separazione tra assistenza e previdenza, di modo che risulti chiaro a tutti quanto effettivamente costa il sistema pensionistico.

LO SCAMBIO BOERI-MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Tra Donatella Vivoli, che fa parte del Movimento Opzione donna, e Tito Boeri c’è stato uno scambio di mail che la donna ha deciso di rendere noto sulla pagina Facebook del Movimento stesso. L’oggetto di questo scambio è naturalmente la proroga di Opzione donna e il Presidente dell’Inps ha scritto che la ritiene non sostenibile, in quanto “fa aumentare il debito pensionistico che grava sui giovani e le donne in maternità e non è per tutti”. Oltre a chiedere chiarimenti su questa affermazione, in quanto Opzione donna genera risparmi per le casse dello Stato, Vivoli ha risposta a Boeri domandando qual è a questo punto la scelta sostenibile per le donne che hanno 58-61 anni. Facendo altresì capire che non può essere immaginata più in là nel tempo, “perché nella disperazione noi ci siamo adesso, non tra qualche anno!”. Vedremo se Boeri risponderà.

INTERPELLANZA SUGLI ESODATI

Andrea Maestri ha presentato alla Camera un’interpellanza urgente sulla riforma pensioni destinata a Giuliano Poletti. Il deputato di Possibile nel testo ricorda che con la Legge di bilancio dello scorso anno il Governo aveva approvato l’ottava salvaguardia degli esodati, specificando che sarebbe stata l’ultima. “Dagli ultimi dati forniti dall’Inps dell’11 settembre 2017, risulterebbe però che, su un limite massimo di 30.700 soggetti salvaguardabili previsto dalla legge n. 232 del 2016, siano state finora accolte soltanto 13.355 domande”, si legge nell’interpellanza. Inoltre, si ha già notizia di oltre 3.400 domande che sono state respinte per vizio dei termini di decorrenza, che corrispondono quindi a persone che sono escluse di fatto dall’ottava salvaguardia.

Per Maestri quindi “un ulteriore provvedimento, utilizzando i cospicui risparmi che si vanno concretizzando con l’ottava salvaguardia a beneficio di queste categorie di lavoratori, si profilerebbe quindi una soluzione per restituire loro giustizia, equità e dignità, così come preteso a chiare lettere nella Costituzione”. Dunque, se il Governo è a conoscenza dei dati aggiornati Inps e quelli relativi al numero di domande di accesso all’ottava salvaguardia arrivate oltre il termine del 2 marzo 2017, la domanda per il ministro del Lavoro è “se non ritenga opportuno assumere iniziative, accantonando per equità il regime delle decorrenze, per estendere la tutela a tutti i lavoratori esodati con requisiti entro il 6 gennaio 2021 e prevedere nel disegno di legge di bilancio un’ulteriore ‘salvaguardia’, utilizzando i risparmi ottenuti dall’ottava, affinché possano beneficiarne tutti gli aventi diritto”.

