BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati sulla disoccupazione (31 ottobre 2017)

31 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana news, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI SU DISOCCUPAZIONE E INFLAZIONE

La giornata macroeconomica di oggi inizia già alle 7:30, con la rilevazione del Pil francese per il terzo trimestre dell'anno, prima lettura preliminare, con un aumento stimato dello 0,5%. Alle 8:45 sarà il turno delle spese dei consumatori francesi a settembre: si stima una crescita dello 0,5%, in contrasto rispetto alla diminuzione dello 0,3% del mese precedente. Sempre alla stessa ora, l'indice dei prezzi al consumo francese per il mese di ottobre: gli economisti si attendono una progressione dello 0,1%. Alle 10:00 arriverà il tasso di disoccupazione in Italia a settembre, mentre un’ora dopo sarà la volta l'indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre in Italia e nell’Eurozona. Sempre alla stessa ora il Pil del terzo trimestre, lettura preliminare, dell'area Euro. Le attese sono per un aumento dello 0,6%. Alle ore 13:30, invece, dagli Stati Uniti è previsto l'indice del costo del lavoro per il terzo trimestre dell'anno. Le attese sono per un incremento dello 0,7%. Alle 15:00 il rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi per il mese di ottobre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un +0,39% a quota 22.752 punti. In rosso le banche con Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,14%, Ubi Banca lo 0,84% e Banca Generali lo 0,46%. Peggio ha fatto Unicredit con -1,18% . Molto bene, invece, Saipem che ha fatto segnare un rialzo del 4,64%. In rialzo anche Stm (+2,26%) e Tenaris (+2,36%). Brutta seduta invece per Italgas (-2,52%). Lo Spread fra Btp e Bund è sceso a 147 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che è stato pari all’1,85%.

