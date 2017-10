Concorsi Pubblici/ Ministero della Giustizia, bando 300 notai: info, scadenza e requisiti (ultime notizie)

Concorsi Pubblici: le ultime notizie di oggi, 31 ottobre 2017, e gli aggiornamenti. Il Ministero della Giustizia pubblica bando per 300 notai: informazioni, scadenza e requisiti.

31 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Concorsi Pubblici, ultime notizie (Foto: LaPresse)

Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico, per esame, per la copertura di 300 posti di notaio. Gli aspiranti non devono essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi simili, inoltre devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nel bando, che potete visualizzare integralmente dalla Gazzetta Ufficiale cliccando qui. La domanda va presentata entro il 9 novembre. In seguito verranno comunicate le date per le prove: l'esame scritto è caratterizzato da tre prove distinte teorico-pratiche, quello orale invece i tre prove su diversi gruppi di materie (diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio), disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e disposizioni concernenti i tributi sugli affari. Saranno ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre elaborati scritti. Per ottenere l'idoneità bisogna ottenere il voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.

REGIONE TOSCANA, CONCORSO PER 16 DISABILI

Concorsi pubblici sono stati indetti per disabili in Toscana. La Regione ha pubblicato cinque bandi per la selezione di 16 risorse, appartenenti alle categorie protette. I posti a concorso sono così ripartiti: due posti per Funzionario Tecnico Professionale, in categoria D1; due posti per Funzionario gestione risorse finanziarie, categoria D1; due posti per Funzionario Amministrativo, categoria D1; cinque posti per Assistente Amministrativo, categoria C1; cinque posti per Assistente Gestione Risorse Finanziarie, categoria C1. Gli aspiranti devono possedere requisiti generali, che sono stati specificati nel bando, come essere iscritti nelle liste di collocamento mirato e possedere le condizioni di una delle seguenti disabilità: invalidità civile non inferiore al 46%, invalidità da infortunio sul lavoro non inferiore al 34%, invalidità di guerra, per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria, essere non vedenti o sordomuti. Sono previste diverse prove d'esame: quella preselettiva verrà introdotta se le domande di ammissione saranno superiori a 250. Chi verrà considerato idoneo, passerà alla prova scritta, in seguito ne è prevista una orale.

© Riproduzione Riservata.