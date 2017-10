RIFORMA PENSIONI 2017/ Rizzetto contro blocco età pensionabile non per tutti (ultime notizie)

31 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RIZZETTO CONTRO IL BLOCCO DELL'ETA PENSIONABILE "SELETTIVO"

Si avvicina l’incontro tra sindacati e Paolo Gentiloni, previsto per giovedì a palazzo Chigi. Le ultime indiscrezioni di stampa fanno filtrare la volontà dell’esecutivo di procedere al blocco dell’aumento dell’età pensionabile, previsto a partire dal 2019, solamente per le categorie di lavori gravosi individuate tra i criteri di accesso all’Ape social. Si tratta di un’ipotesi che trova in assoluto disaccordo Walter Rizzetto. Il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera riconosce che certamente non tutti i lavori sono uguali, ma trova “assurdo, ingiusto, pericoloso ed anacronistico fare ancora delle distinzioni, le stesse cui il Governo sta pensando sul tema del blocco dell’età pensionabile”. Dalla sua pagina Facebook il deputato di Fratelli d’Italia evidenzia come si corra il serio rischi di scatenare una guerra tra le categorie e tra le persone, che oltretutto non avranno certo ricche pensioni d’oro.

“Mi opporrò e ci opporremo in modo drastico a questo pessimo progetto che inevitabilmente farà ancora danni drammatici. L’età pensionabile deve essere abbassata, non alzata; non si creino più lotterie o categorie discriminate a vicenda”, scrive ancora Rizzetto, che si chiede anche come mai quando l’aspettativa di vita era in calo non si sia intervenuti per rivedere al ribasso l’età pensionabile, cosa che avrebbe aiutato anche l’ingresso nel mercato del lavoro. Non resta quindi che vedere quale sarà l’eventuale “apertura” che il Governo vorrà fare nei confronti delle richieste dei sindacati.

MARTINA SULL'ETÀ PENSIONABILE: LAVORI NON TUTTI UGUALI

Maurizio Martina torna a ribadire la necessità di rimandare la decisione sull’aumento dell’età pensionabile in virtù dell’aspettativa di vita. Ospite di Circo Massimo, il programma in onda su Radio Capital condotto da Massimo Giannini, il ministro delle Politiche agricole ha evidenziato che dal suo punto di vista non è in discussione il principio dell’adeguamento, ma occorre introdurre “una gradualità perché non tutti i lavori sono uguali”. Bisognerà vedere se il Governo, nella riunione a palazzo Chigi con i sindacati fissata per giovedì, farà una proposta di questo tipo o se invece verrà esclusa la possibilità di un blocco dell’aumento dei requisiti pensionistici. Oppure se, come ipotizzato nelle ultime ore, il blocco sarà riservato ai lavori gravosi individuati tra i beneficiari dell’Ape social.

APE SOCIAL, IL RIESAME DELL'INPS CON L'AIUTO DEI PATRONATI

Il dato sulle domande accolte per l’accesso all’Ape social che l’Inps aveva comunicato nei giorni scorsi era piuttosto “scoraggiante”. Il ministero del Lavoro ha però fornito all’Istituto nazionale di previdenza sociale dei chiarimenti importanti e Domenico Pesenti, Presidente dell’Inas, il patronato della Cisl, ha fatto sapere che “il ministero del Lavoro e l’Inps si sono impegnati a risolvere al più presto i problemi emersi con le troppe domande di Ape sociale respinte, in molti casi, con motivazioni poco chiare o a causa di procedure farraginose”. Per farlo si avvarranno della collaborazione dei patronati, che dovranno segnalare all’Inps le domande respinte senza una motivazione corretta, di modo che possano essere riesaminate. “Ora ci metteremo al lavoro per far ottenere l’accesso all’Ape sociale a tutti coloro che effettivamente ne hanno diritto”, ha aggiunto Pesenti, secondo quanto riportato da Adnkronos.

