Concorsi Pubblici/ Aeronautica, bando 14 Tenenti: info, requisiti e scadenza (oggi 4 ottobre)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato indetto dal Ministero della Difesa per la nomina di 14 Tenenti in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica Militare, di cui sei nel corpo sanitario e otto nel corpo del genio aeronautico. La scadenza del bando è stata fissata al 30 ottobre 2017. Sono previste una prova di efficienza fisica, due prove scritte, una orale e una orale facoltativa di lingua straniera. Ma il concorso prevede anche accertamenti psicofisici, l'accertamento attitudinale e la valutazione da parte di un'apposita Commissione dei titoli di merito. Per quanto riguarda gli otto Tenenti nel ruolo normale del corpo del genio aeronautico, tre sono nella categoria fisica, altrettanti in quella elettronica e due in quella chimica. Per partecipare al concorso bisogna rispettare diversi requisiti, precisati dettagliatamente nel bando, tra cui alcuni riguardanti limiti d'età. La domanda di partecipazione al concorso va presentata online tramite il portale web dei concorsi del Ministero della Difesa entrando nella sezione "Partecipa" dopo aver completato la registrazione al sito.

CONCORSO ARPA PUGLIA, 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

L'Arpa Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 figure da impiegare come Assistenti Amministrativi. In questo caso la scadenza del bando di concorso è fissata al 23 ottobre 2017. Sono previsti inserimenti di personale da distribuire nelle diverse sedi: una unità per la sede di Bari, una per il D.A.P. di Lecce, una per quello di Taranto e due per quello di Foggia. Chi supererà il concorso sarà assunto con contratto di lavoro, in categoria C. Sono previsti requisiti generici e specifici. Tra questi ultimi, appartenenza alle categorie protette e iscrizione negli appositi elenchi presso il Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di residenza, verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità nonché dell'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza da parte del Comitato Tecnico prima dell’immissione in servizio, diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

© Riproduzione Riservata.