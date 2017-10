RIFORMA PENSIONI 2017/ Raccolta firme per cambiare Legge Fornero e Ape social (ultime notizie)

Riforma Pensioni, Lapresse

RACCOLTA FIRME FLAI-CGIL SULLA LEGGE FORNERO

Sempre rimanendo in tema riforma pensioni, ieri la Flai-Cgil ha presentato la campagna per una raccolta firme (si conta di averne alla fine mezzo milione) che ha l’obiettivo di chiedere una modifica delle pensioni. Nelle città italiane verranno quindi allestiti dei banchetti nei mesi di ottobre e novembre, sia nelle piazze che davanti agli stabilimenti produttivi, sostenendo di fatto la piattaforma unitaria dei sindacati “riformare le pensioni, dare lavoro ai giovani”. Sara Palazzoli, Segretaria nazionale della Federazione lavoratori agroindustria, parlando a RadioArticolo 1, ha spiegato che “il sistema pensionistico italiano penalizza il lavoro stagionale e discontinuo, che è tipico dell’agricoltura e dell’industria alimentare. È arrivato il momento di fare le opportune modifiche”. Che tuttavia interessano anche i lavoratori di altri settori.

Infatti, si chiede una modifica della Legge Fornero, che ha previsto che si possa andare in pensione solo quando, oltre ad almeno 20 anni di contributi, sia abbia diritto a un assegno pari a 1,5 volte quello sociale. Requisiti che potrebbero non essere raggiunti da tutti se si hanno salari bassi e carriere discontinue. Occorre quindi fare qualcosa. Come pure sul fronte dell’Ape social. “Tra le categorie sono state inspiegabilmente escluse alcune lavorazioni del settore agroalimentare che sono assolutamente gravose”m ha detto Palazzoli, facendo esplicito riferimento “a chi lavora nelle serre e nei campi, agli addetti alla trasformazione delle carni, che svolgono lavori pesanti e ripetitivi, per di più in ambienti troppo caldi o troppo freddi, ai lavoratori della pesca, così fortemente a rischio di malattie professionali e infortuni”.

LANDINI RIBADISCE LE PRIORITÀ

La battaglia per Quota 41 va avanti e sulla pagina Facebook del gruppo 41xtutti Lavoratori uniti è stato pubblicato un video che riporta quanto Maurizio Landini ha detto in occasione di un recente incontro organizzato dalla Cgil di Torino in risposta alla domanda di una delle iscritte al gruppo. Il Segretario confederale della Cgil ha così avuto modo di dire che da quanto il Governo ha fatto intuire, nella Legge di bilancio non ci sarà praticamente nessun intervento previdenziale. Ma per il sindacato resta importante, evitare l’aumento dell’età pensionabile, ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social, riconoscere ai fini contributivi il lavoro di cura e la maternità delle donne e varare la Quota 41. Sembra però difficile che l’esecutivo possa dar spazio a tutte queste richieste. Il sindacato si mobiliterà? In questi giorni, secondo quanto detto da Landini, il direttivo della Cgil dovrebbe esaminare la situazione e prendere una decisione al riguardo.

FORNERO: LAVORARE SU VACANZA CONTRIBUTIVA

Intervistata dalla rivista Opificium, Elsa Fornero si è espressa a favore della valorizzazione ai fini pensionistici dei lavori di cura delle donne. L’ex ministro del Lavoro ha infatti detto di ritenere “che si debba lavorare sui periodi di ‘vacanza contributiva’, cioè sui periodi in cui una persona, per ragioni molto valide, è stata disoccupata oppure è stata impegnata in lavori di cura a familiari che avevano necessità di assistenza. In questi casi, il lavoratore non deve perdere i contributi ed è corretto che questi siano, in modo trasparente, messi a carico della fiscalità generale e non del sistema previdenziale, il cui scopo principale per l’appunto è di trasferire risorse dall’età di lavoro a quella del pensionamento, in modo efficiente e con buona copertura dei rischi”. Vedremo se il Governo si muoverà nella direzione di varare degli sconti contributivi per le donne come era stato ipotizzato.

