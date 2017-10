RIFORMA PENSIONI 2017/ Per Damiano è ora di fornire dati veri su previdenza (ultime notizie)

Cesare Damiano (Lapresse)

DAMIANO: SERVONO DATI VERI SULLA PREVIDENZA

Secondo Cesare Damiano, “le preoccupazioni espresse nelle audizioni al Senato dalla Corte dei Conti e da Bankitalia sul tema dell’età pensionabile devono tenere in considerazione quello che sta accadendo: nel 2015 si è interrotto, per la prima volta, l’innalzamento dell’aspettativa di vita e, secondo i demografi, questo avverrà anche per l’anno in corso. Quello che noi chiediamo è di sospendere la decisione, che dovrebbe essere presa entro il 2017, di un aumento di 5 mesi dell’età pensionabile che la porterebbe a 67 anni a partire dal 2019”. Per l’ex ministro del Lavoro sarebbe quindi importante aprire un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali per prendere in esame la possibilità di differenziare l’età pensionabile e il suo collegamento con l’aspettativa di vita a seconda del tipo di lavoro che si svolge.

Il Presidente della commissione Lavoro, a proposito dei dati comunicati sulla spesa pensionistica nel corso della audizioni sulla nota di aggiornamento del Def, ritiene che sarebbe ora di “fornire dati veritieri”, in quanto non si può “affermare che la spesa pensionistica è al 16% del Pil, senza spiegare che in quel dato sono compresi i costi dell’assistenza e le tasse sulle pensioni che vengono restituite allo Stato (quasi 50 miliardi di euro). Se il dato viene depurato, siamo al 12%”. Damiano evidenzia quindi gli interventi che sono già stati compiuti nel passato sulla Legge Fornero: “Siamo intervenuti sugli aspetti socialmente più iniqui e socialmente inaccettabili che stavano condannando all’incertezza e alla povertà decine di migliaia di lavoratori”.

CIDA SU ETA' PENSIONABILE

Il Cida, la Confederazione dei dirigenti e alte professionalità pubbliche e private, ha certamente a cuore la sostenibilità dei conti pubblici. Tuttavia, rispetto ai richiami fatti dalla Corte dei Conti e della Banca d’Italia sui livelli della spesa pensionistica, per Giorgio Ambrosoni resta ferma la convinzione “che i diritti acquisiti restino tali, che per chi ha versato contributi pesanti durante la vita lavorativa, sia giusto ricevere un adeguato corrispettivo una volta in pensione e che sulle aspettative di vita, cui agganciare l’età pensionabile, occorre molta prudenza e attendere i dati ufficiali”. Secondo quanto riporta Adnkronos, per il Presidente della Cida, dal punto di vista delle politiche economiche “occorre razionalizzare la spesa pubblica per liberare risorse in grado di riqualificarla: sostenendo progetti di investimento, puntando su un efficientamento della pubblica amministrazione, realizzando sistemi e livelli di istruzione e formazione all’altezza dei nostri partner, nonché sostenendo con politiche attive del lavoro la ricerca di occupazione dei giovani”.

LA PDL DI SIMONETTI SULL'ETÀ PENSIONABILE

Dopo le audizioni relative alla nota di aggiornamento al Def sembra ancora più difficile che il Governo blocchi l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2019. C’è tuttavia chi non vuole retrocedere su questa richiesta formulata anche dai sindacati, oltre che da Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. Roberto Simonetti, dalla sua pagina Facebook, ha fatto sapere che oggi è il giorno in cui in commissione Lavoro della Camera è prevista la discussione sulla pdl 4600 che lo vede primo firmatario e che ha l’obiettivo proprio di congelare l’aumento dell’età pensionabile fino al 2021. Sarà interessante vedere se verrà votata anche dagli altri parlamentari che siedono in commissione o se comunque potrà essere una base di partenza per arrivare a un testo condiviso da portare poi in aula.

