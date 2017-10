Contratti statali, Ministro Economia Piercarlo Padoan (LaPresse)

I contratti statali e la promessa di rinnovo completo è stata confermata in questi giorni dal Ministro Padoan annunciando le misure e i provvedimenti inseriti nel Def e nella prossima Manovra economica: le cifre sono “limitate” ha ripetuto il responsabile del Mef ma le promesse lanciate sono “mantenute”, almeno sul documento presentato alle Camere ieri pomeriggio. «Il Governo sia impegnato alla "completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette per lanno 2018; al sostegno degli investimenti, incentivando gli investimenti privati in beni strumentali e immateriali, nonchè‚ allocando maggiori risorse per gli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e locali, anche attraverso, per questi ultimi, lindividuazione delle misure più idonee per consentire un maggiore utilizzo dell’avanzo di amministrazione di ciascun ente per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche», spiega Padoan e l’intero governo nel documento firmato da Pd, Ap e Aut. Povertà e proprio contratti statali sono le altre due voci promesse: «alla promozione dell’aumento dell'occupazione, in particolare a tempo indeterminato per i giovani, mediante nuovi interventi di decontribuzione del lavoro; al potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà e allesclusione sociale, incrementando le risorse destinate a finanziare il reddito di inclusione; al finanziamento delle politiche invariate, inclusive delle risorse per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego».

SCUOLA DI MOBILITA SUL RINNOVO

Sui contratti statali e sull’aumento medio degli stipendi, è guerra ancora nel mondo scuola che richiede un “vero” rinnovo del contratto pubblico: oltre ad Anief, si lamenta e non poco anche Assemblea Nazionale Autoconvocata, in particolare modo nel mondo scolastico della Capitale. Le richieste sono le stesse apportate e mostrate al Miur in questi mesi, senza però trovare una risposta soddisfacente per tali sigle: «I lavoratori chiedono aumenti uguali per tutti i lavoratori senza differenziazioni di alcun tipo, la conferma degli scatti legati alla sola anzianità – e non ad altri meccanismi come la valutazione del “merito” – ed il rilancio della qualità delle condizioni di lavoro senza aggravi di aumenti dell’orario di lavoro, nonché l’eliminazione delle numerose incombenze burocratiche prodotte da anni di “riforme”». Da ultimo viene richiesta la parificazione delle condizioni di contratto per i tanti precari ancora presente nel mondo scuola, su tutti l’organico Ata e i contratti a tempo determinato.

