RIFORMA PENSIONI 2017/ Il rinvio chiesto da Damiano e Battafarano (ultime notizie)

IL RINVIO CHIESTO DA DAMIANO E BATTAFARANO

Nel nuovo numero di Lavoro&Welfare, Cesare Damiano e Giovanni Battafarano ricordano i risultati ottenuti lo scorso anno in tema di pensioni, grazie agli interventi introdotti nella Legge di bilancio. I due lanciano però un avvertimento: “Quelle misure rischiano, oggi, di essere in parte vanificate se non si pone mano a un altro problema, al rischio che l’età pensionabile venga ulteriormente alzata nei tempi previsti dalla legislazione vigente, in seguito al periodico adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita, che scatterà il 1 gennaio 2019”. Dal loro punto di vista, “si va determinando una situazione insostenibile per la generazione già adulta all’atto dell’approvazione della manovra Monti Fornero; per le donne, la cui difficoltà di accedere alla pensione di anzianità contributiva è comprovata; per i giovani che dovranno andare in pensione a quasi 70 anni”. Senza dimenticare che appare contraddittorio alzare l’età pensionabile dopo aver varato l’Anticipo pensionistico.

I due propongono quindi “un intervento immediato di sospensione o di rinvio dell’ulteriore aumento dell’età pensionabile, in attesa della riflessione su un modello previdenziale altrettanto sostenibile ma più flessibile, in coerenza con un mercato del lavoro sempre più discontinuo”. Nello specifico, il Presidente e il Segretario generale dell’Associazione Lavoro&Welfare chiedono di rinviare la decisione di sei mesi, “in modo da avere il tempo per valutare i dati Istat e la diversa incidenza delle varie attività lavorative sulle aspettative di vita”. Si tratterebbe di un intervento che non avrebbe bisogno di coperture finanziarie, visto che l’aumento dell’età pensionabile dovrebbe scattare dal 2019.

PEDRETTI SPIEGA LE RAGIONI DELLA MOBILITAZIONE

Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di scendere in piazza sabato 14 ottobre, con manifestazioni davanti alle sedi delle prefetture di tutte le province italiane. Ivan Pedretti, dalla sua pagina Facebook, ha spiegato le ragioni di questa mobilitazione, che ha a che fare anche con le pensioni: “Vogliamo che il governo intervenga sull'occupazione e sugli ammortizzatori sociali, che congeli l'aumento dell'età pensionabile, che costruisca pensioni dignitose per i giovani con carriere discontinue e che riduca i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione delle donne con figli o impegnate nel lavoro di cura”. “Noi ci saremo. Come sempre. E in tanti parteciperemo alle manifestazioni che saranno organizzate in tutti i territori”, ha aggiunto il Segretario generale dello Spi-Cgil. Non resta che vedere se nei prossimi giorni il Governo invierà un qualche tipo di messaggio ai sindacati rispetto a questi temi.

SCOTTO: NO A DEF CHE NON SI OCCUPA DI PENSIONI

Mdp ha deciso di votare no alla nota di aggiornamento del Def e questa scelta dipende anche dal fatto che il Governo non sembra intenzionato a varare interventi previdenziali nella Legge di bilancio. Intervistato da fanpage.it Arturo Scotto, ha infatti detto: “Non possiamo votare un Def che non dice nulla sul lavoro, sulla sanità e non si occupa delle pensioni”. Più in particolare il coordinatore nazionale di Mdp ha sottolineato che nel documento del Governo “non viene presa in considerazione l'idea di bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile, a fronte di un'aspettativa di vita che diminuisce”. Scotto ha quindi chiarito che “non possiamo votare una nota di aggiornamento che non prevede le cose che realmente interessano alla gente. Il nostro vincolo non è con questo Governo, ma è con un popolo che soffre”.

