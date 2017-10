RIFORMA PENSIONI 2017/ Le richieste al Governo dell’Anp-Cia (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE RICHIESTE DELL'ANP-CIA PER LA LEGGE DI BILANCIO

Ancora il Governo non ha presentato la Legge di bilancio, ma sta comunque mettendo a punto l’impianto della manovra anche avendo presentato la nota di aggiornamento del Def. Alessandro Del Carlo, Presidente dell’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori della Toscana, segnala però che “i pensionati attendono una dichiarazione precisa che dia loro la garanzia che nella nuova legge del bilancio dello stato per il 2018 non solo siano confermati i provvedimenti migliorativi in corso, ma ci sia anche un segnale chiaro di ulteriore accoglimento delle proposte contenute nella petizione dell’Anp”. Nel dettaglio, le richieste sono di far sì che la quattordicesima per le pensioni sotto i mille euro diventi “parte integrante della prestazione pensionistica in essere”, che le minime vengano portate a 650 euro e che ci sia un ulteriore aumento della no tax area rispetto a quello varato lo scorso anno.

Come i sindacati, anche l’Anp-Cia della Toscana ritiene poi necessario il varo di un nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni. Senza dimenticare la richiesta di ampliare la platea dell’Ape social anche agli agricoltori e ai lavoratori agricoli. Infine, Del Carlo ricorda anche l’importanza di aumentare i servizi socio-sanitari, “che sono un aspetto ugualmente importante per la tutela delle condizioni di vita dei pensionati e degli anziani, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree rurali e montane”. Anp-Cia Toscana continuerà nelle prossime settimane a portare avanti queste richieste, incontrando anche parlamentari e non escludendo forme di mobilitazione.

LEGGE FORNERO, I CAMBIAMENTI CHIESTI DAI SINDACATI

Resta forte la richiesta dei sindacati, e non solo, di evitare l’aumento dell’età pensionabile che potrebbe scattare a partire dal 2019. Luigi Pietrosimone, Segretario generale della Fnp-Cisl Abruzzo-Molise, ha ricordato che al Governo non è stato chiesto di cambiare “i caratteri strutturali della riforma Fornero, ma di rivedere alcuni parametri”. termolionline.it riporta le parole del sindacalista che ha quindi evidenziato quelle che sono le richieste sindacali: “Congelare l’età pensionabile, sospendere l’adeguamento automatico dei requisiti di pensionamento all’aspettativa di vita, mantenendo il livello attuale di 66 anni e 7 mesi per la vecchiaia e a 42 anni e 10 mesi per l’anticipo (41 e 10 mesi per le donne fino al 2021)”. Pietrosimone ha ricordato anche l’importanza di riconoscere alle donne un bonus contributivo di un anno per ogni figlio avuto e di incentivare la previdenza complementare, oltre che arrivare a una pensione di garanzia per i giovani.

PROIETTI (UIL): “BLOCCARE LEGAME TRA PENSIONI E ASPETTATIVA DI VITA”

Il segretario nazionale della Uil Domenico Proietti nel corso di un dibattito tenutosi nella giornata di ieri a Bari ha parlato di riforma delle pensioni ed in particolare della questione relativa all’aspettativa di vita che così tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane. Proietti ha rimarcato come sia necessario spezzare il legame diretto tra pensioni ed aspettativa di vita ma ha anche ribadito altre questioni da affrontare con il Governo: “Bloccare legame tra pensioni e aspettativa di vita, misura estremamente crudele nei confronti di tanti lavoratori, migliorare le pensioni dei giovani, eliminare le disparità di genere che penalizzano le donne, rilanciare la previdenza complementare e rivalutare le pensioni in essere: questi sono i punti fondamentali e concreti della nostra proposta, che riteniamo di estremo buonsenso oltre che economicamente sostenibili, e su questi temi il governo deve dare risposte precise. Le risorse, infatti, ci sono. Basta avere la volontà politica di destinarle ai lavoratori e alle lavoratrici”.

© Riproduzione Riservata.