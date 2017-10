CONCORSI PUBBLICI/ Roma, bando 100 educatori & insegnanti scuola infanzia: requisiti e scadenza

Concorsi Pubblici 2017 (LaPresse)

È ancora aperto e scade il prossimo 26 ottobre il concorso pubblico aperto a Roma Capitale per 50 educatori di Asilo Nido e 50 Insegnanti per Scuola d’Infanzia nel maxi bando della scuola pubblica: stando alle novità prodotte su Gazzetta Ufficiale dallo scorso 26 settembre, sono aperte le procedure selettive pubbliche per titolo ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell'infanzia - categoria C, posizione economica C1 - famiglia educativa e sociale e cinquanta educatori asilo nido - categoria C, posizione economica C1 - famiglia educativa e sociale. Sul sito istituzionale di Roma Capitale oltre che su Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati tutti i requisiti principali per poter partecipare al bando di concorso: a questo indirizzo potete trovare tutta la lista dei requisiti e info per il bando insegnanti scuola infanzia; mentre a quest’altro indirizzo trovate le medesimo informazioni per il bando sull’asilo nido. Le scadenze sono ormai fissate e sono inderogabili e saranno valide le iscrizioni cono domanda cartacea e online fino al 26 ottobre, compreso.

POSTE ITALIANE, CONCORSI E ASSUNZIONI

Tra gli altri concorsi pubblici più selezionati e interessanti di questo inizio ottobre, segnaliamo molte nuove assunzioni di Poste Italiane per Postini-Portalettere in molte città italiane. Sul sito ufficiale di Poste, si trovano infatti nuove offerte di lavoro con i necessari requisiti per potersi candidate, oltre ovviamente alla lista di città che aderiscono alle nuove assunzioni: in Lombardia posizioni aperte a Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza. In Piemonte invece nuove assunzioni nelle provincie di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; per la Toscana invece le città con posizioni aperte sono Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato (qui trovate tutte le altre province che aderiscono al concorso pubblico nazionale). I contratti sono tutti a tempo determinato e con i requisiti stabiliti come questi seguenti: «Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio; idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza); Patente di guida in corso di validità per la guida del moto.mezzo aziendale».

