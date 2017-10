CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: Manovra, il piano per la scuola (ultime notizie)

Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

In attesa di conoscere le evoluzioni sul rinnovo contratti statali - che per forza di cose nelle prossime settimane si dovranno sveltire per arrivare “pronti” alla vigilia delle discussioni in Parlamento sulla Manovra Economica 2018 - Italia Oggi ha anticipato ieri i punti più interessanti e quelli definiti per il pacchetto-scuola della prossima Legge di Bilancio. I tecnici del Miur, il ministro Fedeli e i tecnici del Mef hanno messo a punto una cifra che si aggira attorno al miliardo di euro per rilanciare il mondo scuola dopo i risultati in chiaroscuro della Riforma Buona Scuola del governo Renzi-Gentiloni. Il piano prevede sostanzialmente 4 punti cardine: il rinnovo del contratto pubblico, gli scatti di anzianità ai professori universitari, l’aumento stipendio dei Dirigenti Scolastici e le assunzioni di 1500 ricercatori ancora senza contratto fisso. Sul fronte delle risorse specifiche, un miliardo e 95milioni di euro è la cifra avanzata dal quotidiano economico: il rinnovo del contratto vede, dopo 9 anni dall’ultimo rinnovo, l’aumento di 85 euro medi in più al mese, oltre agli 80 di bonus. Per quanto riguarda i punti successivi a quelli “cardine” secondo Italia Oggi ci sarebbero, voluti dalla Fedeli, l’equiparazione della retribuzione dei dirigenti scolastici, con base fissa dei dirigenti statali. E da ultimo, lo sblocco delle supplenze brevi per i bidelli e le nuove assunzioni per il ministero stesso, con anche la possibile autorizzazione ad assumere 6mila unità di personale oltre i turnover.

SCUOLA SI MOBILITA SUL RINNOVO DEI CONTRATTI STATALI

Sui contratti statali e sull’aumento medio degli stipendi, è guerra ancora nel mondo scuola che richiede un “vero” rinnovo del contratto pubblico: oltre ad Anief, si lamenta e non poco anche Assemblea Nazionale Autoconvocata, in particolare modo nel mondo scolastico della Capitale. Le richieste sono le stesse apportate e mostrate al Miur in questi mesi, senza però trovare una risposta soddisfacente per tali sigle: «I lavoratori chiedono aumenti uguali per tutti i lavoratori senza differenziazioni di alcun tipo, la conferma degli scatti legati alla sola anzianità – e non ad altri meccanismi come la valutazione del “merito” – ed il rilancio della qualità delle condizioni di lavoro senza aggravi di aumenti dell’orario di lavoro, nonché l’eliminazione delle numerose incombenze burocratiche prodotte da anni di “riforme”». Da ultimo viene richiesta la parificazione delle condizioni di contratto per i tanti precari ancora presente nel mondo scuola, su tutti l’organico Ata e i contratti a tempo determinato.

