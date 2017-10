RIFORMA PENSIONI 2017/ Legge Fornero, le modifiche da fare per la Cgil (ultime notizie)

La Riforma pensioni di Elsa Fornero (Lapresse)

LEGGE FORNERO, LE MODIFICHE DA PORTARE AVANTI

La settimana che comincia oggi sarà accompagnata dai preparativi dei sindacati per la mobilitazione che si terrà sabato 14 ottobre in tutte le province italiane a sostegno della proposta unitaria sulle pensioni, in modo da mettere pressione al Governo in vista della Legge di bilancio. Intervistato da contattonews.it, Roberto Ghiselli ha evidenziato la necessità di continuare a modificare la Legge Fornero, che “è stata un’enorme operazione di cassa che ha prelevato nel periodo i 2012-2020 circa 80 miliardi di euro. Una manovra che ha introdotto elementi di eccessività rigidità, che ha spostato per tutti il traguardo i pensionistico, ben oltre i livelli degli altri Paesi europei, con ricadute importanti, anche di natura sociale”.

Il Segretario confederale della Cgil ha ribadito che le richieste sindacali vanno anche a vantaggio dei giovani e ha ricordato i punti principali della proposta unitaria: il blocco dell’aumento dell’età pensionabile previsto per il 2019 con l’avvio di un confronto per una modifica dell’attuale normativa sull’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita; la valorizzazione dei lavori di cura delle donne; un sostegno alle future pensioni dei giovani; il rilancio della previdenza complementare; la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale; il ritorno al precedente sistema di indicizzazione delle pensioni in essere. Ghiselli ha anche spiegato che occorre ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social e verificare se vi siano eventuali risparmi nei fondi stanziati per Opzione donna ed esodati, così da gestire “le problematiche ancora aperte”.

PENSIONE A 67 ANNI “COME LO IUS SOLI”?

Secondo un’anticipazione del Corriere della Sera in edicola oggi, la parte centrale della riforma pensioni che punta all’uscita a 67 anni potrebbe fare la stessa “fine” dello Ius Soli, ovvero prorogate e rinviate a dopo le Elezioni Politiche con un nuovo governo (e dunque tutti i rischi del caso per una possibile nuova maggioranza che potrebbe anche ribaltare tutto e cancellare quanto fatto dal Pd in questi anni). «Nel governo cresce sempre di più la tentazione di rinviare a dopo le elezioni di primavera la decisione sull’aumento dell’età pensionabile, che nel 2019 dovrebbe salire di altri cinque mesi per arrivare a 67 anni tondi»: secondo il quotidiano milanese che cita fonti interne all’Inps, lo slittamento possibile avverrebbe per sviare una decisione “scomoda” e non accettata da tutti appena al di sotto della campagna elettorale ed elezioni per il prossimo Governo e Parlamento. Il ministro Padoan è ovviamente del tutto contrario, come del resto anche i tecnici che lavorano alla riforma da ormai tre anni: «il ministro dell’Economia vuole che la scadenza del 30 novembre sia rispettata, come tutti i tecnici che lavorano sul tema. E non vuole «sconti» che potrebbero pesare sulle casse pubbliche e anche sull’eterna trattativa con Bruxelles, che tiene d’occhio il nostro deficit e il nostro debito pubblico», conclude l’analisi il Corriere della Sera. (agg. di Niccolò Magnani)

LE RICHIESTE DELL'ANP-CIA PER LA LEGGE DI BILANCIO

Ancora il Governo non ha presentato la Legge di bilancio, ma sta comunque mettendo a punto l’impianto della manovra anche avendo presentato la nota di aggiornamento del Def. Alessandro Del Carlo, Presidente dell’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori della Toscana, segnala però che “i pensionati attendono una dichiarazione precisa che dia loro la garanzia che nella nuova legge del bilancio dello stato per il 2018 non solo siano confermati i provvedimenti migliorativi in corso, ma ci sia anche un segnale chiaro di ulteriore accoglimento delle proposte contenute nella petizione dell’Anp”. Nel dettaglio, le richieste sono di far sì che la quattordicesima per le pensioni sotto i mille euro diventi “parte integrante della prestazione pensionistica in essere”, che le minime vengano portate a 650 euro e che ci sia un ulteriore aumento della no tax area rispetto a quello varato lo scorso anno.

Come i sindacati, anche l’Anp-Cia della Toscana ritiene poi necessario il varo di un nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni. Senza dimenticare la richiesta di ampliare la platea dell’Ape social anche agli agricoltori e ai lavoratori agricoli. Infine, Del Carlo ricorda anche l’importanza di aumentare i servizi socio-sanitari, “che sono un aspetto ugualmente importante per la tutela delle condizioni di vita dei pensionati e degli anziani, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree rurali e montane”. Anp-Cia Toscana continuerà nelle prossime settimane a portare avanti queste richieste, incontrando anche parlamentari e non escludendo forme di mobilitazione.

