CONTRATTI STATALI/ Aumento stipendi in Manovra: Madia, “evitata la trappola della precarietà” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 1 novembre 2017: aumento stipendi e rinnovo contratto Pa, Madia "evitata la trappola della precarietà". Aran convoca sindacati l'8 novembre

01 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro PA Marianna Madia (LaPresse)

Dopo il primo via libera e le discussioni in Parlamento della Manovra, torna a parlare anche il ministro Marianna Madia che sul rinnovo dei contratti statali ha puntato larga parte della sua riforma, ora alle prese con la conferma decisiva dei prossimi tavoli Aran (vedi qui sotto). «Abbiamo evitato che chi rimane nella pubblica amministrazione rimanga vittima della trappola della precarietà. Già molte situazioni di precariato nella Pubblica amministrazione le abbiamo superate come ad esempio nel mondo delle educatrici dei nidi. Tante persone erano precarie, da Palermo a Roma, e oggi non lo sono più», spiega la Ministra Pa sul fronte del codice appalti, del rinnovo del contratto pubblico e sul largo tema del precariato storico nella Pa, commentando le recenti parole di Papa Francesco. «Ritengo che le parole del Papa sulla Pubblica amministrazione siano parole giuste, è innegabile che in Italia il criterio del massimo ribasso, soprattutto nell'assegnazione degli appalti pubblici, abbia determinato molte storture e a pagare sono stati i lavoratori. Per questo abbiamo voluto approvare un nuovo codice degli appalti», ha concluso il ministro Pa rispondendo alle domande di Repubblica.

L'ARAN CONVOCA SINDACATI PER L’8 NOVEMBRE

L’Aran, l’agenzia che rappresenta la PA nel tavolo sul rinnovo dei contratti statali, ha finalmente dato l’appuntamento che i sindacati chiedevano da oltre un mese: con la Manovra incardinata in Parlamento, l’agenzia ha dato missiva ai sindacati nazionali per l’appuntamento il prossimo 8 novembre. «Andremo al confronto forti di una condivisione delle organizzazioni sindacali confederali circa le questioni centrali e che riguardano l'obiettivo di innovare il contratto e la contrattazione, garantendo più diritti e più salario», spiega la nota di Funzione Pubblica Cgil dopo la lettera dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle pubbliche amministrazioni. «Siamo pronti a partire col piede giusto per arrivare a un contratto innovativo che punti ad un nuovo protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare i servizi ai cittadini», scrive ancora il sindacato in attesa di arrivare un anno dopo alla firma tanto attesa per il rinnovo completo dei contratti pubblici.

© Riproduzione Riservata.