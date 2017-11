RIFORMA PENSIONI 2017/ Landini ammette l’errore sulla Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 1 novembre. Le parole di Maurizio Landini prima dell’incontro con il Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Maurizio Landini (Lapresse)

LANDINI E L'ERRORE SULLA LEGGE FORNERO

I sindacati si preparano a incontrare domani a palazzo Chigi Paolo Gentiloni. In base a come andrà questo confronto, la Cgil deciderà se proclamare o meno lo sciopero generale. Lo fa capire Maurizio Landini in un’intervista Il Diario del lavoro, nella quale spiega che “se le risposte del governo resteranno quelle attuali, e cioè che di pensioni non si parla, dovremo pensare a cosa fare. Certo, sempre meglio sul piano unitario”. Quanto alla mobilitazione vera e propria, fa sapere che questa dipenderà “dalle risposte che riceveremo dal governo e dalla discussione nei luoghi di lavoro”. Il Segretario confederale del sindacato di corso d’Italia evidenzia che “servono modifiche vere della Fornero, e non mosse elettorali”.

A Landini viene fatto anche fatto notare dall’intervistatrice che nel 2011, contro la Legge Fornero oggi così contestata, non ci furono grandi proteste. “Vero. Sulla Fornero si fecero solo tre ore di sciopero, di lunedì. Anche per questo oggi la dobbiamo cambiare”, conferma il sindacalista, che poi aggiunge: “All’epoca la riforma pensioni fu fatta sull’onda della crisi speculativa e sul rischio del fallimento del Paese. Inoltre, gli effetti della riforma si videro nella loro intensità solo alcuni mesi dopo, vedi esodati”. Si arriva poi al riconoscimento di un errore compiuto e da non ripetere: “Che le organizzazioni sindacali non abbiano fatto quello che dovevano, è un errore che riconosciamo. E proprio perché questa è una ferita ancora aperta tra la nostra gente, stavolta questa battaglia sulle pensioni la vogliamo fare sul serio e fino in fondo”.

GUTGELD: SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO PIÙ GENEROSO AL MONDO

Durante l’audizione davanti alla Commissione federalismo fiscale, Yorem Gutgeld ha detto che l’Italia ha il sistema pensionistico “più generoso del mondo”. Parole che forse non passeranno inosservate. Il commissario alla spending review ha anche spiegato che nel 2016 la spesa pubblica è stata pari al 49,6% del Pil, sopra la media degli altri paesi dell’Eurozona. Tuttavia ha poi aggiunto che “senza la spesa per le pensioni e del pagamento degli interessi sul debito la spesa pubblica italiana è tra le più basse dell’Ue”. E ha in ogni caso specificato che grazie al lavoro compiuto negli ultimi tre anni, a livello nominale la spesa corrente è rimasta “di fatto ferma”. Gutgeld ha anche specificato che il costo della Pubblica amministrazione è “il più basso in Europa”. Da queste parole si potrebbe dedurre che la spesa pensionistica in Italia è a livelli alti.

APPELLO DI DAMIANO A RENZI E GENTILONI

Secondo Cesare Damiano, il Pd può costruire un’ampia coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni. Per questo, secondo l’ex ministro del Lavoro, sarà però importante dare dei segnali già con la Legge di bilancio. Sul fronte delle pensioni, a suo modo di vedere occorre muoversi in due direzioni. Anzitutto rimandare a giugno 2018 la decisione di aumentare a 67 anni l’età pensionabile a partire dal 2019. Inoltre, bisogna “garantire il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione per l’anticipo pensionistico, anche attraverso un intervento legislativo. La modifica in corso, per via amministrativa, dell’interpretazione burocratica e restrittiva dell’Inps, porterebbe al massimo all’accoglimento del 50% delle domande. Sarebbe una sconfitta per il Governo Renzi, che ha voluto l’Ape e per quello Gentiloni che non ha saputo attuarla”. Per Damiano, “deludere milioni di cittadini ancora sulla previdenza non sarebbe propriamente un fine legislatura ordinato, tantomeno positivo”.

