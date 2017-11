RIFORMA PENSIONI 2017/ Sacconi chiede un intervento per le donne (ultime notizie)

10 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

SACCONI CHIEDE UN INTERVENTO PER LE DONNE

Maurizio Sacconi in una intervista ha affrontato anche il tema delle pensioni, visto il confronto in corso tra Governo e sindacati a proposito dell’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita a partire dal 2019. Aumento a cui l’ex ministro del Lavoro si era opposto firmando un appello con Cesare Damiano. Il Presidente della commissione Lavoro del Senato ha spiegato che dopo l’approvazione della Legge Fornero sono stati impegnati circa 20 miliardi di euro per varare dei provvedimenti di deroga. Ciò nonostante la Banca d’Italia non ha criticato quella riforma come invece sta facendo ora rispetto all’ipotesi di bloccare l’aumento dell’età pensionabile. Sacconi ha fatto anche notare che quelle risorse spese non hanno introdotto flessibilità, ma solo “accentuato la percezione di incomprensibili favori a singoli segmenti sociali”.

L’ex ministro ha quindi ricordato come negli ultimi anni si siano presi provvedimenti per diverse categorie, ma “allo stesso tempo è stata compiuta una scelta molto penalizzante nei confronti delle donne”. Il riferimento è al fatto che le italiane ha subito “l’innalzamento più drastico dell’età della pensione di vecchiaia e sono quelle che, per percorsi di lavoro discontinui, dovuti spesso a ragioni di famiglia, non possono anticipare l’età di vecchiaia perché non hanno una sufficiente anzianità contributiva”. Dal suo punto di vista, quindi, “sarebbe giusta una misura di rallentamento del passaggio dell’età a 67 anni per le donne, in particolare per quelle di una generazione già adulta all’atto dell’approvazione della legge Fornero”.

MAESTRI E CIVATI PER OPZIONE DONNA

Con la Legge di Bilancio il Governo ha fatto capire di essere disposto a favorire l’ingresso delle donne all’Ape social tramite uno “sconto contributivo” per ogni figlio avuto. Ciò non toglie che questa misura non aiuterebbe tutte le donne (perché non tutte sono madri) e che dovrebbero comunque avere 63 anni per accedere all’Anticipo pensionistico agevolato. Per questo c’è chi ancora chiede la proroga di Opzione donna, utilizzando le risorse avanzate rispetto a quelle stanziate in passato. Andrea Maestri sul suo profilo Facebook ha postato le foto che lo ritraggono, insieme a Pippo Civati, in piazza con i gruppi che chiedono la proroga di Opzione donna. Il deputato di Sinistra italiana - Possibile ha accompagnato le foto con questo messaggio: “Questa mattina in Piazza Montecitorio con le donne che chiedono la pubblicazione dei dati del contatore (termine di legge scaduto il 30 settembre), la proroga del regime pensionistico Opzione Donna al 2018 e la sua trasformazione in misura strutturale. Storie di donne che lottano per diritti, reddito e dignità. Siamo con loro fin dall'inizio di questa battaglia e non le lasceremo sole, fino al raggiungimento dell’obiettivo”.

SCIOPERO GENERALE DELL'USB

Indipendentemente da come andrà il tavolo tecnico tra Governo e sindacati, l’Usb ha già proclamato lo sciopero generale contro la Legge di bilancio per la giornata di domani. In una nota si legge che l’Unione sindacale di base “chiama alla piazza ed invita le lavoratrici e i lavoratori ad aderire allo sciopero generale per il rinnovo dei contratti bloccati da anni, per sostanziosi aumenti salariali e pensionistici, per l'abrogazione delle norme sul lavoro precario, per la scuola, la sanità e i servizi sociali pubblici e gratuiti, contro le privatizzazioni e la nazionalizzazione delle aziende strategiche per il nostro Paese, contro la repressione delle lotte, per il diritto di sciopero messo in discussione, per la democrazia sindacale contro il monopolio dei sindacati concertativi, per l'edilizia pubblica, per la messa in sicurezza e la salvaguardia del territorio, contro la guerra e il razzismo, per l'abolizione completa del Jobs Act, della legge Fornero, della ‘Buona Scuola’, delle leggi Minniti/Orlando”.

