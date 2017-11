CONTRATTI STATALI/ Confintesa: “altro che rinnovo, a gennaio niente arretrati” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 11 novembre 2017: Confintesa, "altro che rinnovo e aumento stipendi Pa, a gennaio niente arretrati". Ecco cosa sta succedendo all'Aran

11 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro PA Marianna Madia (LaPresse)

Il giudizio di Confintesa a qualche giorno dall’inizio (nuovo) delle trattative Aran-sindacati per il rinnovo dei contratti statali è quantomeno particolare: si sono infatti sentiti pochi commenti in questa settimana sul reale contenuto delle bozze presentate dall’Aran, con qualche sporadico elemento emerso sui permessi per le malattie (vedi qui sotto) o sulle unioni civili (clicca qui sul nostro focus), All’Agenparl invece ha parlato Claudia Ratti Segretario Generale Confintesa Funzione Pubblica e gli elementi raccontati sono tutt’altro che banali: «Sono trascorsi oltre due anni dalla Sentenza con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo il blocco contrattuale e ben nove anni di mancati rinnovi, eppure nell’immaginario collettivo essere dipendente pubblico è, ancora, un privilegio». In sostanza in questi primi giorni ancora non è successo nulla secondo l’esperta, che attacca anche i media per non aver dato le giuste informazioni: «Quello che in questi giorni le testate, anche di importanti giornali, hanno definito essere l’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti pubblici” o, ancora “il grande giorno di rinnovo” altro non è stata che una riunione tecnica sugli istituti del rapporto di lavoro. All’inizio della riunione l’ARAN ha presentato la sua proposta ma siamo ben lontani dal CCNL, almeno nelle riunioni ufficiali. Non si è parlato di aumenti contrattuali, di quante risorse ci sono a disposizione e di quanto sarebbe indispensabile per la stesura complessiva di un vero Contratto Collettivo». Intanto a gennaio dovrebbero scattare i pagamenti degli arretrati ma secondo Confintesa tutto ciò non avverrà: «possiamo smentire le notizie date dai media per cui i lavoratori nei primi mesi del 2018 riceveranno gli aumenti contrattuali e, men che meno, gli arretrati. Infatti siamo certi che, a prescindere la volontà delle parti, non ci sono i tempi tecnici per una simile operazione che, nella più ottimistica delle previsioni, si potrebbe concludere nel primo semestre del nuovo anno».

I PERMESSI 104

Non solo unioni civili ma anche permessi della 104 sono contenuti nella bozza di contratto rinnovato presentato dall’Aran ai sindacati: di fatto dovrebbero cambiare le regole per la fruizione dei permessi per chi assiste familiari ammalati. Secondo norma tali permessi andranno inseriti in una programmazione mensile, solo in caso di «documentata necessità la domanda potrà anche essere presentata nelle 24 ore precedenti. In ogni caso la richiesta di permesso non potrà arrivare oltre l'inizio dell'orario di lavoro», si legge nella bozza come pubblicato dal Messaggero questa mattina. Da ultimo, le varie tutele previste per le assenze - piena retribuzione ed esclusione dal periodo di tolleranza dopo il quale termina un rapporto di lavoro - verranno estese anche ai possibili giorni di assenza «dovuti agli effetti collaterali di questi trattamenti».

© Riproduzione Riservata.