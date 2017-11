RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social e 67 anni, le distanze Governo-sindacati (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 11 novembre. Le distanze tra Governo e sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

11 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

LE DISTANZE TRA GOVERNO E SINDACATI

Lunedì è previsto un nuovo incontro tra Governo e sindacati, che sarà quello conclusivo del tavolo tecnico aperto sull’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. Non sembrano esserci le premesse per un accordo soddisfacente per tutte le parti, nonostante gli auspici di Giuliano Poletti. Intervistato da Radio Articolo 1, infatti, Roberto Ghiselli ha detto che “il confronto sta andando male”. Per quanto riguarda in particolare la possibilità di esentare alcune categorie di lavori dall’incremento a 67 anni, il Segretario confederale della Cgil ha spiegato che “il governo ha fatto una proposta ridotta al minimo, considerando una platea del mondo del lavoro che non arriva al 10%. Se questi sono i presupposti è inutile anche avanzare una controproposta”.

Il sindacalista ha fatto inoltre presente che non ci sono state risposte positive sulle richieste di cambiamenti all’Ape social per i lavoratori precoci, mentre sembra ci sia la disponibilità del Governo a estendere la previdenza complementare al pubblico impiego. Infine, Ghiselli ha fatto presente che non c’è stata la volontà, da parte del Governo, di discutere di interventi a favore dei giovani e delle donne. Che l’accordo sia lontano lo fanno capire anche le parole di Domenico Proietti, secondo cui restano delle distanze da colmare tra le richieste presentate dai sindacati e le proposte del Governo. Il Segretario confederale della Uil ha anche spiegato che è stato chiesto “di prorogare l'Ape e di renderlo esigibile anche con modifiche normative. Abbiamo chiesto anche di usare per questo le risorse che non sono state utilizzate nel 2017, si tratta di circa 300 milioni. ma per il Governo i margini sono pochi”.

GLI INTERVENTI CHE OCCORRONO PER LE DONNE

Il tavolo tecnico tra Governo e sindacati sulle pensioni è stato aperto e pieno sostegno al lavoro dei rappresentanti delle confederazioni Roberto Ghiselli, Domenico Proietti e Gigi Petteni, nonché a Ivan Pedretti, Segretario generale dello Spi-Cgil, arriva da Orietta Armiliato, che sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social in un post scrive: “La condizione delle Donne sia lavorativa sia pensionistica deve evolversi: il lavoro di cura deve essere riconosciuto e valorizzato per noi, per le nostre figlie e per le figlie delle figlie, fino ad arrivare a che si chiuda la forbice che, per anni, ha determinato il discrimine fra generi”. In effetti negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata molto sulle categorie da esonerare dall’innalzamento dei requisiti pensionistici, ma non bisogna dimenticare che occorre sanare la disuguaglianza uomini/donne esistente anche sul piano pensionistico.

APE SOCIAL, POSSIBILE MODIFICA PER I FERROVIERI

Potrebbero essere in arrivo modifiche all’Ape social, in modo che possa accedervi anche il personale addetto alla condotta dei convogli ferroviari e il personale viaggiante. Lo segnala pensionioggi.it, citando la risposta fornita da Franca Biondelli, sottosegretario al Welfare, a un’interrogazione presentata in commissione Lavoro della Camera da Roberto Simonetti. La rappresentante del Governo ha fatto capire che c’è la disponibilità a valutare una soluzione per queste categorie. Attualmente, infatti, non mancano degli ostacoli dovuti ai requisiti richiesti anche per l’accesso all’Ape social come precoci. “Assicuro che saranno valutate nel corso del tempo le istanze di tutti le categorie affinché tutti i lavoratori possano avere giusta tutela previdenziale ed assicurativa attraverso il miglioramento e l'implementazione del reticolato normativo vigente”, ha evidenziato Biondelli.

