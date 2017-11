RIFORMA PENSIONI 2017/ Gli emendamenti sull’Ape social (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 12 novembre. Presentati tre emendamenti relativi all’Ape social. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

GLI EMENDAMENTI SULL'APE SOCIAL

In questi giorni Governo e sindacati hanno portato avanti il tavolo tecnico riguardante l’aumento dell’età pensionabile e domani ci sarà un importante confronto alla presenza dei Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Nel frattempo la Legge di bilancio è arrivata alle Camere e il Partito democratico ha presentato tre emendamenti, a prima firma di Annamaria Parente, relativi all’Ape social. La stessa senatrice dem in una nota spiega il loro contenuto. “Più nel dettaglio proponiamo di prorogare anche al 2019 l'Ape social e di estendere la platea a chi, avendo maturato almeno 30 anni di contribuzione, si trova in stato di disoccupazione senza indennità da almeno 3 mesi, a seguito di licenziamento, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro”. Parente spiega che questa modifica è necessaria “per rendere meno rigido l'attuale criterio della disoccupazione, che vedeva bocciare l'80 per cento delle domande tra i senza lavoro”. E poi aggiunge che “il terzo emendamento serve a migliorare l'accesso dei lavoratori precoci all'Ape sociale. Il rafforzamento dell'Ape sociale consente di superare l'automatismo dell'aspettativa di vita per alcune categorie di lavoratori più deboli”.

Dunque con questi emendamenti ci potrebbe essere non solo la proroga di un anno dell’Anticipo pensionistico agevolato, ma un allargamento della platea dei beneficiari, nel senso che non verrebbero aggiunte delle categorie, ma eliminati alcuni paletti che hanno finora di fatto impedito a chi ne avrebbe avuto diritto di accedere all’Ape social. Non resta che vedere se i tre emendamenti in questione saranno approvati.

RIFONDAZIONE COMUNISTA CONTRO LA LEGGE FORNERO

Rifondazione Comunista ha deciso di avviare una campagna nazionale contro l’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2019 e per cancellare la Legge Fornero. Il Segretario provinciale Fabrizio Ferraro ha quindi fatto sapere che a Savona partirà una raccolta firme per il raggiungimento di questo obiettivo. Ivg.it riporta le sue parole in cui evidenza come il Governo Gentiloni sia determinato, nonostante le richieste giunte dai sindacati e da diverse forze politiche, a varare l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni “incurante del disagio prodotto nei prossimi anni ai lavoratori e alle lavoratrici, i quali continuano e continueranno a vedersi allontanare l’orizzonte della pensione”. “Gli effetti della legge Fornero, in concomitanza con i risultati del Jobs Act, produrranno nei prossimi anni un circolo vizioso pesantissimo a livello sociale: le persone rimarranno precarie sempre di più e andranno a riposo sempre più avanti con l’età. Disoccupati e precari a 40 anni, in pensione a 70 e oltre in futuro”, aggiunge Ferraro.

NUOVE RICHIESTE SULL'ETÀ PENSIONABILE

La Legge di bilancio e la possibilità che l’età pensionabile aumenti a 67 anni dal 2019 sono temi che sono al centro di assemblee e dibattiti nei luoghi di lavoro. Alla Margaritelli di Torgiano, provincia di Perugia, dove si produce il famoso Listone Giordano, i lavoratori hanno incontrato la Segretaria nazionale della Cgil Tania Scacchetti. Il sito di Rassegna Sindacale riporta le parole del Segretario generale Fillea-Cgil dell’Umbria, Augusto Paolucci, che riferisce di lavoratori molto arrabbiati contro innalzamento dell’età pensionabile, dato che “in questa fabbrica ci sono lavoratori con un età media attorno ai 50 anni, che per andare in pensione dovrebbero lavorarne altri 20”. “Il lavoro pesante e usurante che si svolge alla Margaritelli richiede rispetto e l’abbassamento dell’età pensionabile, anche per consentire il necessario ricambio generazionale”, ha aggiunto il sindacalista.

