CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Scuola: Cgs, ”tavolo aumenti molto complesso” (ultime notizie)

13 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

Proseguono le discussioni sul rinnovo dei contratti statali e dopo aver visto negli scorsi giorni (e anche qui sotto) il punto di vista del settore medicina, ora proviamo ad addentrarci su un altro punto e nervo scoperto, la scuola. In attesa che i sindacati affrontino la pratica pensioni tra oggi e domani (il 20 novembre è previsto il nuovo incontro Aran-sindacati per il contratto Pa, ndr) interviene la Cgs (Confederazione Generale Sindacale) per porre l’accento sul problema grave delle risorse in dote allo Stato. A rischio gli aumenti: «La situazione per il comparto scuola è molto complessa. E non solo per le modifiche apportate dalla legge 107, ma anche perché tale comparto adesso non è più solo ‘scuola’, ma è diventato ‘istruzione’. Un ampliamento che, per forza di cose, comporta la necessità di dover armonizzare in tutto ben quattro rami, e, quindi, quello delle accademie e conservatori, del personale amministrativo delle università, degli enti di ricerca e, naturalmente, della scuola», spiega Rino Di Meglio, segretario Cgs. La trattativa sul rinnovo non può non tenere conto della forte perdita di acquisto che ha colpito negli anni di crisi il personale Scuola, dunque «i 40 euro circa pro capite appaiono, insomma, del tutto insufficienti per un cambiamento significativo della situazione», conclude ancora Di Meglio.

LA DENUNCIA DI COSMED

L’allerta lanciata dalla Cosmed, la confederazione sindacale medici e dirigenti, sul rinnovo dei contratti ha ovviamente come obiettivo il governo Gentiloni e le sue ultime scelte in seno alla riforma PA del ministro Madia. Nella lettera inviata al premier, al Ministro e al presidente Aran Gasparrini, la Cosmed scrive che «dopo otto anni di blocco si rischia una disfatta che avrebbe gravi ripercussioni sulla credibilità della politica, delle Istituzioni e dell’intero sistema delle relazioni sindacali». Secondo la confederazione i vari contratti della PA nelle aree della dirigenza non sono ancora per nulla pervenuti all’Aran come atti di indirizzo: «impossibilità di pervenire in tempi brevi alla stipula dei contratti di lavoro del pubblico impiego, anche per il lungo iter autorizzativo che richiedono, mentre si allontana la possibilità di erogare in busta paga le risorse contrattuali nei prossimi mesi». Da ultimo, l’avviso è chiaro: il governo deve provvedere a soluzioni immediati che diano un «ristoro economico e il recupero delle risorse accessorie necessarie per la stipula del contratto di lavoro».

