RIFORMA PENSIONI 2017/ L’opposizione al confronto Governo-sindacati (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 13 novembre. Andrea Mazziotti contrario al confronto tra Governo e sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

13 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

LE PAROLE DI ANDREA MAZZIOTTI

Andrea Mazziotti è stato intervistato da Radio Radicale e ha detto di trovare abbastanza surreale il dibattito che è in corso sull’innalzamento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. Il Presidente della commissione Affari costituzionali della Camera ritiene infatti che il rinvio dell’innalzamento dell’età pensionabile non sia certo prioritario di fronte a una situazione in cui ci sono moltissimi cittadini che hanno pensioni minime risibili e c’è un futuro pensionistico piuttosto incerto per i giovani. L’onorevole ha quindi ricordato che l’Italia è un Paese che teoricamente ha un’età pensionabile alta, ma in realtà quella di effettivo pensionamento è sotto la media dei paesi occidentali. Dal suo punto di vista, quindi, in un momento in cui c’è un alto livello di disoccupazione giovanile preoccuparsi del rinvio dell’età pensionabile è poco serio e dimostra “ancora una volta come il sindacato si occupi quasi esclusivamente dei pensionati e si scordi dei lavoratori, soprattutto giovani”.

Per Mazziotti, quindi, sarebbe stato meglio che la trattativa tra Governo e sindacati su questo argomento non fosse nemmeno iniziata, per lasciare invece spazio ad altri temi più rilevanti. A questo punto spera che il Governo tenga una posizione seria e rigida sull’età pensionabile, in modo che se nel caso ci fossero risorse a disposizione, queste possano essere destinate ad altri temi. Infine, ha ricordato che il sistema pensionistico italiano è sostenibile, grazie alle riforme che sono state approntate negli scorsi anni.

CONFARTIGIANATO, “DIFFERENZE SUI LAVORATORI TROPPO AMPIE”

In un incontro pubblico tenuto a Treviso, la Confartigianato ha discusso di temi di stretta attualità previdenziale e sul mondo del lavoro: in particolare sulle pensioni, Confartigianato Imprese ha spinto sul punto forte di una nuova “bussola” che possa aiutare ad orientarsi nella selva di norme che consentono la pensione anticipata. Non solo, l’antica polemica sulla “differenza” eccessiva tra lavoratori autonomi e dipendenti è stata rimessa a tema dal presidente Vendemiano Sartor: «Qual è la differenza tra un conduttore di camion alle dipendenze di un’impresa e un padroncino? Perché in questo Paese esistono sempre due pesi e due misure? Questi lavoratori non svolgono le medesime mansioni?». Sul fronte “giovani”, nell’incontro è intervenuto il presidente di Inps Vicenza Marco De Sabbada: «ci vuole una cultura della previdenza che deve essere implementata e facilitata tra i più giovani, che vanno sensibilizzati anche sul tema della pensione integrativa che sostiene in maniera significativa l’apporto pubblico». (agg. di Niccolò Magnani)

BERLUSCONI RILANCIA SULLE MINIME A 1000 EURO

Ormai è davvero sempre più campagna elettorale verso le Politiche 2018 e dai toni usati da Silvio Berlusconi sulle pensioni (e non solo) lo si può comprendere senza grandi sforzi di calcolo politico. In una lunga intervista al Quotidiano Nazionale in edicola oggi il leader di Forza Italia rilancia un programma “sintesi” che è alla base, pare, del “patto dell’arancino” siglato in Sicilia prima delle Regionali con Salvini e Meloni. Sul lato pensioni, i punti cardini obiettivo di Berlusconi sono principalmente due: «"porteremo le pensioni minime a 1.000 euro al mese. E assegneremo la stessa pensione anche alle persone che lavorano più di tutti, alla sera, al sabato, alla domenica, d'estate, durante le vacanze e non vengono mai pagate. Sono le nostre mamme. Abbiamo naturalmente già calcolato i costi. Si può fare e si farà», sostiene l’ex Cavaliere. E poi ovviamente la previdenza integrativa, altro cavallo di battaglia dell’ex premier di Arcore: «Dobbiamo ripensare la Fornero, senza toccare gli equilibri dei conti pubblici. Come si fa? Per esempio favorendo al massimo la previdenza integrativa, eventualmente riqualificando i lavoratori per poterli destinare a mansioni utili ma non usuranti, distinguendo in modo accurato le diverse situazioni». (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.