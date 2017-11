RIFORMA PENSIONI 2017/ Le proposte del Governo incentrate sull’Ape social (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 14 novembre. Governo e sindacati, nuovo confronto sabato prossimo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

14 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Furlan, Barbagallo e Camusso (Lapresse)

NUOVO CONFRONTO TRA GOVERNO E SINDACATI

È arrivato un altro rinvio nel confronto aperto tra Governo e sindacati sulle pensioni. L’esecutivo ha detto di aver pronto un piano innovativo incentrato su sette punti e dal valore di 300 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Tg1, il grosso degli interventi riguarderà l’Ape social, con l’ampliamento della platea, anche attraverso l’abbassamento da 36 a 30 degli anni di contributi necessari per aver accesso all’Anticipo pensionistico agevolato. Come emerso nei giorni scorsi, poi, resta l’idea di individuare delle categorie di attività da esentare dall’aumento dell’età pensionabile, con la possibilità di rivedere il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile a partire dal 2021. I sindacati hanno chiesto di poter avere un testo dettagliato delle proposte, anche perché al momento non è chiaro se ci saranno interventi a favore dei giovani e delle donne, oltre che la proroga dell’Ape social di almeno un anno. Le parti si rivedranno sabato 18 novembre per fare il punto forse definitivo.

Dalle dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro non emerge grande soddisfazione da parte di Cgil e Uil. Susanna Camusso parla di risposte “ampiamente insufficienti” da parte del Governo, mentre Carmelo Barbagallo evidenzia la mancanza di alcune risposte. Più positiva la Cisl, con Annamaria Furlan che ha detto che “alcune proposte del governo sono molto buone, altre vanno corrette, altre non ci sono”. Da parte sua Giuliano Poletti ha ribadito che il meccanismo che lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita è “un pilastro del sistema previdenziale e va salvaguardato”.

L'INVITO SULLE MISURE PER LE DONNE

Tra non molto inizierà a palazzo Chigi l’incontro tra il Governo e i Segretari confederali per fare il punto della situazione dopo una settimana di confronto sul tavolo tecnico relativo all’età pensionabile. Orietta Armiliato, nell’augurare un buon lavoro alle parti, dalle pagine del Comitato Opzione donna social ricorda che “il riconoscimento e la valorizzazione (che non è necessariamente legata al denaro in quanto tale) del lavoro di cura, ci coinvolge tutte indistintamente in un cambiamento culturale e profondo che scardini i consolidati e opportunistici concetti per i quali la donna è la regina del focolare!”. L’invito è quindi quello di inserire nella Legge di bilancio “una misura che tenga conto di quanto le donne siano state penalizzate e ne riconosca tangibilmente il valore”. In effetti in questi giorni di confronto non si è più parlato di misure previdenziali a favore delle donne. Il “richiamo” di Armiliato non è dunque immotivato.

PETIZIONE CONTRO L'ASPETTATIVA DI VITA

Mentre Governo e sindacati discutono dell’aumento dell’età pensionabile in virtù dell’incremento dell’aspettativa di vita, c’è chi propone di abolire il meccanismo che lega questi due parametri. C’è infatti una petizione online, indirizzata a Sergio Mattarella e Paolo Gentiloni, che si prefigge quest’obiettivo. Al momento le adesioni sono poco più di 17.000, ma c’è da dire che adesso il tema sta diventando molto caldo, dato che il Governo ha fatto capire che intende emanare il decreto con cui far aumentare i requisiti pensionistici di 5 mesi a partire dal 2019. In Parlamento sono già pronti emendamenti per far slittare questa decisione all’anno prossimo, ma non è detto che possano essere recepiti. La petizione è stata creata perché, si legge nel testo della stessa, “le persone devono sapere con certezza quando iniziano a lavorare quale sarà l’età della pensione”.

