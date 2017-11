Sciopero oggi/ 14 novembre 2017, stop servizio Ncc all’aeroporto di Roma Fiumicino

Sciopero oggi 14 novembre 2017: si ferma il servizio Ncc all'aeroporto di Roma Fiumicino, orari e modalità non comunicate. I prossimi giorni e gli scioperi di novembre

14 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero oggi (LaPresse)

Per la giornata di oggi è stato indetto uno sciopero del servizio Ncc (noleggio auto-furgoncini) all’aeroporto di Roma Fiumicino per tutta la giornata: il sindaco Anc Trasporto persone/FederNcc di Confcommercio chiede misure e garanzie migliori per i propri autisti e non intende mollare con altri scioperi previsti nei prossimi mesi, se necessario. Non sono state comunicate le modalità dello sciopero visto che riguarda la decisione di ogni singolo autista Ncc per la città di Roma e all’aeroporto di Fiumicino. Dopo lo sciopero indetto lo scorso 10 novembre che ha visto notevoli disagi allo scalo della Capitale con i mezzi e i trasporti pubblici completamente fermi, lo sciopero di oggi non dovrebbe coinvolgere e provocare grandi disagi per i passeggeri, se non qualche ritardo per chi vorrà usufruire del servizio noleggio da e per Roma.

GLI SCIOPERI DI NOVEMBRE

È per fortuna l’unico sciopero di oggi quello indetto dalle auto Ncc a Fiumicino: in generale, sono giorni di tregua dopo i due forti scioperi nazionale di Usb di fine ottobre e del 10 novembre scorso. I prossimi giorni fino a dicembre porteranno però ancora qualche sciopero e proteste sindacali in vari settori del Paese. In particolare, il 21 novembre prossimi i taxi di tutta Italia sono pronti ad un maxi sciopero per le note condizioni di proteste sul fronte Uber & Ncc: le modalità finora comunicate prevedono uno stop dalle 13 alle 17 con i dipendenti delle società di handling di tutti gli aeroporti italiani e il personale di Toscana aeroporti degli scali di Pisa e Firenze. Da ultimo, per il 25-26 novembre è previsto uno sciopero interregionale del personale Trenitalia di Piemonte e Val D’Aosta.

© Riproduzione Riservata.