RIFORMA PENSIONI 2017/ Sacconi: no aumento età pensionabile per le donne (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 15 novembre. Sacconi chiede deroga sull’età pensionabile per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

15 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

LA PROPOSTA DI SACCONI

Maurizio Sacconi boccia la proposta fatta dal Governo ai sindacati sulle categorie da esentare dall’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni prevista a partire dal 2019. “La soluzione del governo parte da un approccio sbagliato e sinceramente mi sembra destinata all’insuccesso certamente dal punto di vista delle ricadute nella società”, ha detto l’ex ministro in un’intervista ad Avvenire. Nella quale evidenzia come la categoria dei lavori gravosi, a differenza degli usuranti, non ha basi scientifiche. Il rischio, dal suo punto di vista, è quella di creare disuguaglianze e divisioni sociali, visto che ci saranno categorie esentate e altre no. Per Sacconi bisognerebbe quindi “riflettere bene e complessivamente sulla rigidità e sulla assenza di transizione della legge Fornero, avvalendoci anche di elaborazioni scientifiche, ma evitando di segmentare la società in categorie e settori in modo discrezionale”.

E occorrerebbe anche un intervento particolare a favore delle donne, prevedendo “il salto di un turno nell’adeguamento dell’età di pensione, cioè porre un rallentamento all’aumento progressivo dell’età per ottenere il diritto a ricevere l’assegno previdenziale”. Una misura che si renderebbe necessaria visto che le donne hanno spesso carriere discontinue, “per cui si vedono impossibilitate ad accedere alla pensione anticipata di anzianità contributiva e spesso si tratta di persone molto esposte alla disoccupazione”. L’ex ministro ha anche ricordato che pur avendo lui stesso varato la legge che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, è con la riforma Fornero che c’è stato un innalzamento repentino dell’età di vecchiaia che ha penalizzato più le donne degli uomini.

ANCHE I VIGILI DEL FUOCO CHIEDONO L'ESENZIONE

Anche i Vigili del fuoco chiedono di essere esentati dall’aumento dell’età pensionabile che scatterà dal 2019. “Siamo statisticamente conteggiati come normali lavoratori ma in realtà noi vigili del fuoco abbiamo una aspettativa di vita molto inferiore ad altre categorie, a causa dell’esposizione prolungata a fumi e sostanze tossiche, quasi sempre cancerogene, che permeano anche attraverso i pori della pelle, nonostante i notevoli passi avanti fatti con i dispositivi di protezione”, spiega Antonio Brizzi. Il segretario generale del sindacato Conapo chiede quindi al Governo di fare “uno studio mirato sull’aspettativa di vita dei vigili del fuoco e nel frattempo congeli il nostro assurdo aumento automatico dell’età pensionabile”. Dal suo punti di vista, infatti,” Governo e sindacati confederali stanno dimenticando i vigili del fuoco tra le categorie da escludere dall’aumento dell’età pensionabile”.

AIRAUDO: NO A LAVORATORI BANCOMAT

“Basta non si possono usare i lavoratori come bancomat utili solo per mettere a posto i conti pubblici”. È questo il commento di Giorgio Airaudo alle considerazioni della Banca d’Italia sul sistema previdenziale italiano a sostegno della necessità di procedere all’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita. “Solo l’idea di alzare ancora l’età minima per andare in pensione è da irresponsabili”, aggiunge il deputato di Sinistra italiana-Possibile, ricordando che “già oggi in Italia si lavora molto di più che negli altri paesi Ue”. Secondo l’ex sindacalista, l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni “rischia di ipotecare il futuro di migliaia di giovani in cerca di occupazione e costringere migliaia di persone a lavorare ancora”, occorre pertanto “rinviare in maniera strutturale l’adeguamento automatico e mettere mano alla legge Fornero per permettere a chi ha i requisiti di andare in pensione prima”.

