LAVORO/Gi Group: sabato 18 novembre Destination Work torna nelle città

Come entrare nel modo giusto sul mercato del lavoro: sabato 18 novembre Destination Work di GI GROUP, con eventi aperti di formazione e consulenza in 17 città italiane.

16 novembre 2017 - agg. 16 novembre 2017, 23.03 Redazione

Destination Work: l'evento GiGroup alla terza edizione

Sabato 18 novembre torna per la terza edizione Destination Work, l’iniziativa di corporate social responsibility di Gi Group, lmultinazionale leader nei sevizi per il lavoro. Le persone di Gi Group metteranno a disposizione le loro competenze e il loro know how attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative specifiche sul territorio. Dalla redazione di un curriculum vitae alla preparazione di un colloquio di lavoro, all'uso di LinkedIn, ai prohgrammi di orientamento mirato (4Young e moms@work) e alle panoramiche di settore (lavoro in hotel e ristorazione, in partnership con Eataly): sarà ricco il portafoglio-eventi che sarà offerto a Milano, Roma, Torino, Bari, Bergamo, Brescia, Olbia, Lucca, Osimo, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Salerno, Udine, Rivoli (To) Camposampiero (Pd), Casarile (Mi),

