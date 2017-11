RIFORMA PENSIONI 2017/ Salvini: sacro impegno a cambiare la Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 16 novembre. Matteo Salvini attacca ancora la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

SALVINI ANCORA CONTRO LA LEGGE FORNERO

Matteo Salvini torna a scagliarsi contro la Legge Fornero. Il leader della Lega ha infatti condiviso sulla sua pagina Facebook un servizio di Matrix, in cui si racconta la storia di un uomo che a 66 anni deve ancora lavorare in un cantiere, nonostante la fatica e il dolore che gli è provocato dall’artrosi. Al termine del servizio si sente l’uomo che spiega come in effetti abbiano ragione i politici a dire che la vita media degli italiani si sta allungando, ma a suo modo di vedere quel tempo in più deve essere trascorso a riposarsi, non certo a lavorare ancora. Sulla pagina Facebook di Salvini il video appare “incorniciato” in una grafica in cui nella fascia superiore le foto di Matteo Renzi, Elsa Fornero e Paolo Gentiloni sono accompagnate, oltre che dal logo del Pd, anche dalla scritta “Avete riempito l’Italia di dolore”.

Nella fascia inferiore, invece, si legge “A 66 anni deve ancora lavorare in cantiere con l’artrosi”. Che è la medesima frase con cui comincia il post di Salvini cui il video è allegato: “A 66 anni non può ancora andare in pensione, ed è costretto a lavorare in cantiere con l’artrosi! Follia pure! Confermo il mio sacro impegno a cambiare, come primo atto del prossimo governo, la sbagliata, immorale, devastante legge Fornero, che fa crepare chi dovrebbe riposare e, allo stesso tempo, ruba il futuro ai giovani che rimangono disoccupati”. Come noto, anche Silvio Berlusconi si è recentemente espresso contro la riforma delle pensioni del 2011. Dunque è molto probabile che una revisione della Legge Fornero entri nel programma di un’eventuale coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.

LAVORI GRAVOSI, RICHIESTA PER TUTTI GLI INSEGNANTI

Una mozione per far sì che la Regione Marche si impegni a chiedere al Governo di far sì che tutti i livelli di insegnamento possano rientrare nei lavori gravosi che hanno diritto di accedere all’Ape social e che dovrebbero essere esentati dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni previsto a partire dal 2019. A presentarla è stato la Vicepresidente del Consiglio regionale Marzia Malaigia. A darne notizia è Orizzonte scuola, che ricorda come la proponente sia una docente. Non è la prima volta che viene avanzata una proposta di questo genere, soprattutto da parte di chi appartiene al mondo della scuola. Al momento, infatti, solamente le insegnanti della scuola d’infanzia fanno parte della categoria dei lavori gravosi e questo aveva fatto storcere non poco il naso ad altri docenti, visto che esistono non pochi dati sul fenomeno del burnout cui rischiano di andare incontro.

LA DOMANDA APERTA PER IL CENTRODESTRA

Matteo Salvini vuole cancellare la Legge Fornero ed è pronto a farlo anche insieme al Movimento 5 Stelle. Per questo Simona Vicari si chiede cosa ne pensino al riguardo le forze moderate del centrodestra. La senatrice di Area popolare, secondo quanto riporta ilfogliettone.it, ha affermato: “Salvini è stato molto chiaro. Immaginando una riforma di portata così rilevante assieme ai grillini scarica, di fatto, il gruppo dirigente moderato del centrodestra che, da sempre, sul tema la pensa in modo diametralmente opposto alla Lega. Mi pare una contraddizione troppo ingombrante per essere glissata. Ai moderati del centrodestra chiedo: siete d’accordo?”. Vicari spiega poi la posizione di Ap sulle pensioni: “Noi da forza responsabile e moderata siamo sì per la risoluzione di alcune criticità, come la questione degli esodati, non certo per uno stravolgimento di una riforma il cui effetto sarebbe di riportarci di decenni indietro con un grave danno alle finanze pubbliche e alle tasche dei cittadini che così sarebbero di nuovo costretti a pagare più tasse”.

© Riproduzione Riservata.