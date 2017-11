RIFORMA PENSIONI 2017/ Cgil: le proposte del Governo valgono 61 milioni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 17 novembre. I dati della Cgil sulle proposte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

La Riforma Pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

I DATI CGIL SULLE PROPOSTE DEL GOVERNO

L’ufficio previdenza della Cgil ha compiuto un’analisi sulla proposta che il Governo ha presentato ai sindacati in tema di pensioni. I risultati dicono che l’esenzione dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni riguarderà soltanto 4.305 persone, pari al 2,18% delle uscite per pensionamento anticipato di vecchiaia. Nello specifico si tratta di 3.639 lavoratori del settore privato e 666 di quello pubblico. Nello studio viene evidenziato tra l’altro come solamente due delle sette misure facenti parte della proposta dell’esecutivo comportino degli impegni economici nel triennio 2018-2020. Nello specifico, le esenzioni dall’aumento dell’età pensionabile costeranno 46.066.611 euro, a partire solamente dal 2019. Le misure sulla previdenza complementare dei dipendenti pubblici invece incideranno per 11.500.722 euro a causa delle minori entrate Irpef per lo Stato, e per 4.272.840 euro per la percentuale a carico del datore di lavoro pubblico. Dunque l’intero pacchetto proposto dal Governo ha un costo di poco superiore ai 61 milioni di euro in tre anni.

Questi numeri fanno dire a Roberto Ghiselli che “gli impegni sottoscritti l'anno scorso con il sindacato sono stati sostanzialmente disattesi”. Per questo il Segretario confederale della Cgil si augura “che l'esecutivo sabato prossimo consegni un documento con dei contenuti profondamente diversi da quelli illustrati nei precedenti incontri su giovani, donne, previdenza complementare e aspettativa di vita”. Diversamente, per il sindacalista la Cgil non potrà che “dare continuità e intensificare” la propria mobilitazione.

LE RICHIESTE PER LE SEGRETERIE NAZIONALI DI CGIL, CISL E UIL

I vertici provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Udine, insieme a 235 delegati, si sono riuniti oggi a Pasian di Prato per affidare alle segreterie nazionali il compito di fermare l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni previsto dal 2019 e fare in modo che si tenga conto delle diverse aspettative di vita delle varie professioni. Come riporta Il Diario di Udine, i segretari territoriali Renata Della Ricca e Valentino Bertossi (Cisl), Ferdinando Ceschia (Uil) e Natalino Giacomini (Cgil) hanno evidenziato i danni che la Legge Fornero sta causando sull’occupazione giovanile, ricordando altresì che l’Ape social varata lo scorso anno va nella giusta direzione, ma riguarda ancora un numero troppo limitato di lavoratori. I rappresentanti dei sindacati hanno inoltre ricordato la necessità di un riconoscimento ai fini contributivi del lavoro svolto dalle donne in ambito familiare.

