RIFORMA PENSIONI 2017/ Il parere dei sindacati sulle proposte del Governo (ultime notizie)

19 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Furlan, Barbagallo e Camusso (Lapresse)

IL PARERE DEI SINDACATI

Governo e sindacati torneranno a incontrarsi martedì per discutere del pacchetto pensioni. I sindacati paiono divisi sul da farsi. Lo stesso ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha espresso rammarico per il fatto che Cgil, Cisl e Uil abbiano visioni diverse su quello che a suo giudizio è un buon pacchetto di proposte. Susanna Camusso ritiene che l’esecutivo abbia perso un’occasione per presentare degli interventi che siano favorevole anche ai giovani e alle donne e visto che non sembra esserci possibilità di ulteriori modifiche, ora il sindacato dovrà decidere eventuali mobilitazioni. Del resto nel corso degli ultimi giorni era già apparso chiaro che la Cgil avrebbe mantenuto una linea piuttosto intransigente rispetto alle richieste presentate.

Annamaria Furlan ha invece espresso un giudizio positivo sul lavoro fatto. “È un momento molto particolare della vita del Paese ed è assolutamente importante portare a compimento quell’intesa sulla previdenza che insieme avevamo costruito. Non riteniamo vantaggioso spostare in un mare aperto futuro, con tempi del tutto incerti, la gestione di un tema così importante per la vita delle persone”, sono le parole della Segretaria generale della Cisl riportate da Askanews, che ha evidenziato come comunque delle richieste siano state soddisfatte. La Uil sembra essere su una “via di mezzo”. Carmelo Barbagallo ha infatti detto che sarebbe meglio se ci fossero delle modifiche al testo presentato dal Governo, in particolare su giovani e donne. “Siamo pronti al confronto per cercare di portare a casa qualche risultato in più”, ha aggiunto.

LA POSIZIONE DELLA CGIL

Sindacati e Governo torneranno a incontrarsi martedì, ma sembra difficile che si possa giungere a un accordo soddisfacente per tutti le parti. La Cgil, infatti, non pare ritenere sufficienti le proposte avanzate dall’esecutivo. Il testo di un tweet del sindacato di Susanna Camusso parla chiaro: “#Pensioni Resta una grande distanza rispetto a impegni che il Governo aveva già assunto. Fissato un ulteriore incontro martedì ma difficili cambiamenti significativi. La nostra valutazione rimane negativa e confermiamo la necessità di reagire attraverso la #mobilitazione”. Difficile che da parte dell’esecutivo arrivino altri impegni dopo quelli aggiunti in extremis nell’incontro di stamattina. La Cgil rischia poi di rimanere isolata rispetto a Cisl e Uil, ma non sarebbe di certo la prima volta che accadrebbe nella storia del sindacato italiano.

NUOVO INCONTRO GOVERNO-SINDACATI MARTEDÌ 21

Un nuovo incontro tra Governo e sindacati è in programma martedì 21 novembre. Le parti non sono riuscite ad arrivare a un accordo, nonostante l’esecutivo avesse messo sul piatto due novità con uno sforzo evidenziato dallo stesso Premier Gentiloni, presente all’incontro. Le difficoltà sembrano però essere interne al fronte sindacale, con Susanna Camusso che ha parlato di “grande insufficienza” rispetto alle proposte governative, mentre Annamaria Furlan e Carmello Barbagallo hanno dato un giudizio più positivo. La Segretaria generale della Cgil ha fatto anche capire che il suo sindacato non esclude la mobilitazione: su questo si dovrà decidere nelle prossime ore. Molto probabilmente martedì sarà più chiaro se solamente Cisl e Uil diranno di sì alle proposte del Governo o se l’unità sindacale verrà ritrovata nell’arco dei prossimi giorni.

