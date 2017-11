RIFORMA PENSIONI 2017/ Gli esodati tra i commercianti (ultime notizie)

02 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

RACCOLTA FIRME PER CAMBIARE LA LEGGE FORNERO Per cambiare la Legge Fornero, la Flai-Cgil ha avviato una raccolta firme in tutta Italia. I principali obiettivi di questa iniziativa sono: riuscire ad avere una maggior flessibilità per non rischiare di poter andare in pensione solo a 70 anni, modificare la Legge 335 del 1995 e ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social, visto che risultano esclusi dai lavori gravosi quelli svolti in agricoltura, nella pesca e nella lavorazione delle carni. Secondo il Segretario generale Flai-Cgil della provincia di Barletta-Andria-Trani, dove la raccolta firme è cominciata, “è necessario modificare la legge Fornero perché le lavoratrici e i lavoratori del nostro settore potrebbero arrivare ad andare in pensione a 70 anni. Bisogna favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo”. Vedremo quale sarà l’esito di questa campagna del sindacato degli agroalimentari. M5S CHIEDE DI RIVEDERE GLI ACCORDI PATTIZI Il Movimento 5 Stelle ha chiesto a Gentiloni di rivedere gli accordi pattizi relativi all’assistenza spirituale delle forze armate. Come riporta Il Messaggero, infatti, Tatiana Basilio ha evidenziato che “nel corso degli ultimi vent’anni sono andati in pensione 4 ordinari militari (equiparati a generali di corpo d’armata), 4 vicari generali, 8 ispettori e circa 140 cappellani militari. Il costo stimato per le relative pensioni è di circa 43 mila euro lordi annui. L’assistenza spirituale alle Forze armate, in generale, costa alle casse pubbliche 20 milioni di euro”. Senza dimenticare “che nelle casse della Chiesa ogni anno entra un miliardo di euro che, è usato in gran parte proprio per il sostentamento del clero”, ha aggiunto la pentastellata. I cappellani militari vengono assimilati agli ufficiali e godono del relativo trattamento economico., Lapresse

LA RICHIESTA FIPAC PER LA LEGGE DI BILANCIO

La Federazione italiana pensionati del commercio lancia l’allarme dopo che il Governo ha fatto intendere che nella Legge di bilancio non ci saranno interventi importanti di carattere previdenziale: c’è il rischio di andare in pensione più anziani e più poveri “per via del combinato disposto di ripartenza dell’inflazione e blocco delle rivalutazione”. Sergio Ferrari, eletto nuovo Presidente della federazione, ricorda anche che tra i commercianti vi sono diversi esodati, ovvero “centinaia, forse migliaia, di imprenditori che hanno rottamato la licenza e, per un contrasto di normative tra Inps e Camere di Commercio, si trova senza pensione e senza lavoro”. Ferrari ha spiegato che si tratta di un problema che nasce da una confusione normativa, in quanto “i tempi indicati per la richiesta di accesso al beneficio non corrispondono a quelli concessi dalle camere di commercio per la chiusura dell’attività”. Sembra quindi che per risolvere la situazione sia sufficiente una norma specifica ed è per questo che la Fipac intende fare in modo che nella Legge di bilancio ci sia un emendamento in materia.

Ferrari ha anche preso posizione sul probabile aumento dei requisiti pensionistici in virtù dell’aspettativa di vita, previsto dal 2019: “Il fatto che in Italia l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia già la più alta in Europa deve far riflettere quanti continuano a sostenere un ulteriore allungamento dell'età pensionabile”, ha detto. Infine, ha evidenziato i danni che la mancata rivalutazione sta causando al potere di acquisto dei pensionati, specialmente in un periodo in cui l’inflazione torna a salire.

