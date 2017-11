RIFORMA PENSIONI/ Le novità tra circolari Inps e promesse elettorali

La riforma delle pensioni torna d'attualità, non solo per le promesse elettorali, ma anche per le circolari Inps e la sentenza della Corte Costituzionale. Il punto di GUIDO CANAVESI

02 novembre 2017 Guido Canavesi

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI. Come a ogni scorcio d'anno, i temi previdenziali dominano le scene politiche dei media e non solo, resi ancora più sensibili dalla non lontana tornata elettorale. All'uscita del segretario del Pd sull'età pensionabile, si accompagna la decisione del 25 ottobre con cui la Corte Costituzionale ha rigettato le censure di incostituzionalità del d. l. n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, mentre altre due interessanti novità arrivano dal versante amministrativo. Proviamo a precisare sinteticamente le diverse questioni, partendo dalle ultime accennate.

Innanzitutto, va registrato il dietrofront dell'Inps e del ministero del Lavoro quanto all'asserita irrilevanza della contribuzione estera ai fini dell'accesso all'Ape social, scelta già contestata su questo giornale. La totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari convenzionati con l'Italia, è ora consentita dal Messaggio 24 ottobre 2017, n. 4170, anche se con una motivazione di carattere pragmatico - l'esistenza di un residuo di risorse rispetto all'iniziale previsione di spesa - che nulla dice quanto alle ragioni sostanziali di cui s'è detto nel precedente articolo. Insomma, l'Ente previdenziale acconsente a una graziosa concessione, non al riconoscimento del diritto alla totalizzazione. Non è detto, tuttavia, che questa posizione regga a un eventuale vaglio giudiziale: quel diritto, infatti, è da ritenere implicito presupposto di un'opzione, altrimenti assunta dall'autorità amministrativa senza il necessario fondamento normativo.

In secondo luogo, con la circolare n. 140 del 12 ottobre, l'Inps ha reso operative le modifiche che l'art. 1, comma 195, l. n. 232 del 2016 ha apportato all'art. 1, comma 239, l. n. 228 del 2012. Pertanto, anche gli iscritti agli enti previdenziali privatizzati - ex d.lgs. n. 509 del 1994 e 103 del 1996 -, originariamente esclusi, godono, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, della facoltà di cumulo dei periodi contributivi, introdotta dalla norma del 2012. Il cumulo è ammesso al fine di conseguire la pensione di vecchiaia, con i requisiti contributivi e anagrafici ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7, d.l. n. 201 del 2012 - 20 anni di contribuzione e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, 66 anni e 7 mesi di età per tutti i lavoratori e le lavoratrici -, i trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto e ora anche la pensione anticipata con il solo requisito contributivo di cui al comma 10, d.l. n. 201/2014, pari, fino a tutto il 2018, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Sopprimendo la condizione di non essere «in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico», finora richiesta, la norma amplia il novero dei potenziali beneficiari del cumulo a chi, pur in possesso di quei requisiti in almeno uno dei regimi coinvolti, non sia però ancora titolare di pensione. La "nuova" totalizzazione risulta così alternativa a quella regolata dal d.lgs. n. 42 del 2006, espressamente fatto salvo, che consente la fuoriuscita dal lavoro a 65 anni di età (e 20 anni di contributi), ma con una pensione integralmente contributiva. Nella nuova disciplina, invece, ai nuovi e più stringenti requisiti anagrafici richiesti si accompagna la determinazione del «trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento», ossia soprattutto secondo la regola retributiva, senza però escludere la contributiva, introdotta da numerose casse a partire dal 2012 e, comunque, secondo il principio del pro rata.

Peraltro, la legge prevede che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia si consegua "in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà". Al riguardo, la circolare introduce una diversa e - sembra - più favorevole situazione per il lavoratore quando configura la pensione di vecchiaia in cumulo come una "fattispecie a formazione progressiva" e considera "minimi" i requisiti anagrafici e contributivi di cui all'art. 24, commi 6 e 7. Ciò significa che la pensione verrà sì erogata una volta maturati quei requisiti cumulando i diversi accrediti contributivi, tuttavia, la sua misura potrà variare in aumento nel tempo. Infatti, qualora il regime di uno degli enti privati coinvolti preveda requisiti anagrafici e contributivi più elevati dei minimi, la relativa quota di pensione spetterà solo al maturare di quelli.

Quanto alla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, ancorché non siano note le motivazioni, non stupisce che sia stata salvata la disciplina sulla perequazione delle pensioni di cui all'art. 1, d.l. n. 65 del 2015, che il Governo adottò in ottemperanza alla declaratoria di incostituzionalità con cui la sentenza n. 70 del 2015 fulminò l'art. 24, comma 25, d.l. n. 201 del 2011. Il tema dibattuto è la non totale, o la misura eccessivamente contenuta della, perequazione delle pensioni in essere, prima sancita dal suddetto art. 24 e poi, secondo gli attuali ricorrenti, anche dal d.l. n. 65. Ora, non è dubbio che quest'ultimo frustrasse l'aspettativa di un integrale recupero perequativo suscitata dalla sentenza del 2015. Si trattava, tuttavia, di aspettative non supportate dai dati normativi e soprattutto in contraddizione con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale che rimette alla discrezionalità del legislatore la definizione dei livelli di tutela pensionistica.

Di tanto, anche a prescindere da ulteriori non secondarie falle argomentative, non tenne conto la decisione del 2015, con l'effetto di dare avvio alla vicenda accennata, il cui esito sarà probabilmente di portare ulteriore acqua al mulino dell'antipolitica. Lo stesso che potrebbe avere la recente esternazione del segretario del Pd: l'età media di pensionamento è ben più bassa dei 66 anni previsti dalla riforma Fornero del 2012 e le leggi di bilancio degli ultimi anni ne hanno già molto allentato la rigidità, con costi, si dimentica sempre, pagati dalle generazioni più giovani e perfino future.

