Concorsi Pubblici/ Comune di Palermo, bando 13 posti da dirigente comunale: scadenza e requisiti

Concorsi pubblici, ultime notizie di oggi 20 novembre 2017: Comune di Palermo, bando per 13 posti da dirigente pubblico. Info, scadenza e requisiti, le ultime notizie

20 novembre 2017

COMUNE DI PALERMO, BANDO 13 POSTI DA DIRIGENTE

Novità sul fronte concorsi pubblici nei comuni italiani: a Palermo è stato riaperto il concorso per 13 posti da dirigente dopo la modifica sui requisiti minimi richiesti per poter iscriversi al bando di concorso. Come riporta il comune stesso di Palermo, «a seguito modifica requisiti sono riaperti i termini per la presentazione e/o integrazione delle istanze relative ai concorsi, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 26 maggio 2017, per n. 11 posti di dirigente tecnico (a seguito completamento procedura di mobilità volontaria e copertura di n. 1 posto) e n. 2 posti di dirigente contabile». Al momento dunque le domande di ammissione presentate dai candidati entro la scadenza dei bandi precedenti rimangono ovviamente valide, mentre la nuova scadenza imposta dalla Gazzetta Ufficiale è prevista per il prossimo 27 novembre 2017: sul sito del Comune di Palermo è possibile trovare tutte le ultime novità sul bando dirigenti pubblici.

LOMBARDIA, BANDO PER OPERAI E AUTISTI IN AEMME-AMGA

Salendo a nord invece, in Lombardia, sono aperti numerosi posti per i concorsi pubblici aperti dalla società Aemme Linea ambiente (del Gruppo Amga): si tratta di un avviso di selezione pubblica per la «costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato di addetti all’attivita’ di spazzamento/ raccolta rifiuti con mansione di “autisti – patente C” per le unita’ locali di legnano/ Busto Garolfo/ Magenta/ Gallarate». In secondo luogo, nuovo concorso anche per la «costituzione di rapporto di lavoro, a tempo determinato, di addetti all’attivita’ di spazzamento/ raccolta rifiuti con mansione di “operai comuni” per le unita’ locali di Legnano/ Busto Garolfo/ Magenta/ Gallarate». I moduli di domanda sono aperte e inviabili fino al 7 dicembre 2017, giorno di chiusura non rinviabile delle iscrizioni: stando a quanto stabilito dal bando pubblico, i requisiti richiesti sono la licenza di scuola media per tutti, e in particolare per il profilo di autista si richiede «Patente di guida non inferiore alla cat. C con almeno 15 punti, CQC e Carta Tachigrafica» e per l’operaio invece una semplice Patente di guida non inferiore alla cat. B con almeno 15 punti. Per tutti gli altri requisiti e le info dettagliate, ecco qui i bandi di concorso pubblico.

