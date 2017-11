Contratti statali/ Aumento stipendi scuola: la “beffa’ arretrati, Anief “persi 3500 euro” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 20 novembre 2017: rinnovo contratto pubblico e aumento stipendi nel mondo scuola, la "beffa" degli arretrati e la denuncia di Anief

20 novembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali (LaPresse)

Il prossimo 22 novembre scatta l’ora X per il nuovo tavolo di rinnovo dei contratti statali all’Aran con le varie sigle nazionali sindacali (impegnate in questi giorni con nuovi incontri invece sulle pensioni). I rischi e i temi sul tavolo restano gli stessi, con l’Anief che torna all’attacco sul comparto specifico del mondo scuola che vedrebbe a forte rischio il rimborso degli arretrati per il 2016-2017 in merito alle nuove misure della riforma Madia. La perdita media a lavoratore risulta al netto dell’indennità di vacanza contrattuale: la conferma arriva da un’analisi, realizzata dal sindacato Anief, del disegno di legge con maxi-emendamento del Governo appena approvato. Secondo quanto riporta AgenParl, «Incrociando questi dati con quelli del disegno di legge n. 2960, risulta che le somme da destinare agli statali sono davvero esigue». L’Anief infatti si dice certo che i dipendenti statali potrebbero perdere fino a 3500 euro per gli arretrati non “riconvertiti” per le nuove misure: «di fronte a un allargamento della platea al personale Ata di ruolo e al personale docente precario (da Anief reclamato al Tar Lazio), ovvero a 1,1 milioni di dipendenti, dovrebbe sapere che la suddivisione di tali risorse per 13 mensilità per il solo 2018 aumenterebbe di 36 euro la quota mensile pro capite. Quindi, l’incremento sarebbe appena superiore ai 100 euro».

FORZE ARMATE, PROBLEMI SULLA QUATTORDICESIMA

Con il ritrovato tavolo sul rinnovo dei contratti statali, anche il comparto della Sicurezza ha avanzato le proprie importanti richieste in vista dell’aumento degli stipendi e il generale rinnovamento della Pubblica Amministrazione. In particolare, il tema quattordicesima è quello che ancora prevale tra le file militari: «gli 85 euro lordi e medi non soddisfano nessuno, specialmente il comparto sicurezza per il quale c’è da considerare il parametro della specificità del ruolo. Ed è proprio per questo motivo che il Cocer propone di riconoscere alle Forze dell’Ordine un’indennità annuale per la specificità del ruolo, pagata verso la metà di ogni anno (a giugno)», si legge nelle richieste avanzate dal Cocer (Consiglio Centrale di Rappresentanza Miliare). Non solo, le Forze Militari chiedono anche la conferma del bonus sicurezza di 80 euro netti che per ora ancora non è stato confermato in Manovra Economica: le risorse sono sempre il vero rebus e il Cocer non è per nulla certo che la PA possa arrivare a soddisfare tali richieste minime. Il via libera dal Tesoro ad oggi è messo in forte dubbio e, come accade per i colleghi della Sanità o della Scuola, i tavoli da qui a fine 2017 saranno decisivi per provare a giocare la partita del recupero fondi e della conferma, quantomeno, delle promesse iniziali in sede di riforma Pa.

© Riproduzione Riservata.